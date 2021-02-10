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華為怒告美國政府！不滿遭列「國安威脅」　逾2千億元採購一夕蒸發

▲▼華為,5G。（圖／路透）

▲華為是中國最大的電信設備製造商之一。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電編譯

中國大型電信設備企業「華為技術有限公司」（Huawei Technologies Co.）最近對美國聯邦通訊委員會提起訴訟，針對美國政府將其列為「國家安全威脅」提出挑戰，並指出當局作法不僅違反美國憲法，更是一種濫權的表現。

綜合路透社、《華爾街日報》報導，儘管川普政府下台，換上新總統拜登，華為依舊加大了在美國的法律挑戰力度。華為8日已向美國第五巡迴上訴法院提交訴狀，控告聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，簡稱FCC）於2020年6月底將其認定成「國家安全威脅」的裁決有缺失，並要求進行複審。

據報導，華為在8日提交的法律訴狀中表示，FCC的裁決超越了美國聯邦法律與憲法規定的權限，是任意地、反複無常地濫用自由裁量權。然而，FCC並未立即對華為最新發起的這波法律挑戰作出相關回應。

當時FCC也阻止了美國電信商使用83億美元（約新台幣2322億元）的政府資金，來購買華為與另一家科技公司「中興通訊」（ZTE Corp.）產品的決策，引起華為極大不滿，去年12月提出重審要求後遭到FCC拒絕。華為表示，FCC的這項禁令可能會影響整個電信行業的財務利益。

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