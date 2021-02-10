北極熊交配「緊抓脖子」太激烈？　動物園母熊慘遭殺害

▲底特律動物園北極熊安娜娜。（圖／翻攝自Facebook／Detroit Zoo）



記者張方瑀／綜合外電報導

北極熊交配季節開始，美國底特律動物園嘗試將兩隻北極熊放在同個園區，希望能順利繁衍後代，沒想到公熊卻疑似在交配的過程中太過激烈，造成母熊不幸死亡。

根據CNN報導，底特律動物園8日將20歲的母熊安娜娜（Anana）和16歲的公熊努卡（Nuka）放入同一園區，希望能趁著交配季節，讓牠們能順利繁衍後代。沒想到努卡卻在激烈的交配過程中，不幸將阿娜娜殺死，園方也立刻用食物引誘，讓努卡遠離現場。

底特律動物學會發言人羅斯（Christina Ross）表示，這兩隻熊從2020年就生活在一起，每天24小時的相處之下，園方也沒有發現任何攻擊行為。動物園首席生命科學專家卡特（Scott Carter）則說，目前無法確認安娜娜的死因，但熊類交配時，公熊確實會緊抓母熊的後頸部，看起來非常的有攻擊性。

據了解，努卡先前在與其他母熊交配時，也未出現過攻擊行為，也曾和另一隻母熊蘇卡（Suka）成功交配，產下兩隻幼熊。

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