WHO調查武漢非疫情源頭！　白宮：將進行獨立審查

記者張方瑀／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）的專家小組表示，新冠病毒起初的傳播途徑有4種可能，但其中從「實驗室外洩」一途的可能性極低，因此未來不會進行相關溯源工作。白宮則對此表示，相當期待收到WHO的後續調查數據，但會另外進行獨立審查。





▲世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）



美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，他們已看過公開的相關報導，也很期待能夠收到WHO的報告和調查數據，「我們還沒有專門獨立研究過數據，所以我們傾向這麼做，我們對中國和WHO所需的透明度和資料可接近性表達關切，我們相當期待能夠重新仔細審查細節。」

▲白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）。（圖／路透）



世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）9日在記者會中表示，調查小組在不預設立場的情況下，列出了4個可能的傳播途徑，包含直接自然宿主溢出、中間宿主將病毒引入人類、冷凍食物鏈和實驗室事故。

班巴瑞克指出，病毒透過中間宿主引入人類是最有可能的路徑，其次則是冷凍食物鏈與動物傳人，一切都需要進一步研究。但透過實驗室傳人的假說可能性極低，因此未來不會進行相關溯源工作。

►《紐時》：WHO新冠溯源「中國公關勝利」！ 專家憂調查失焦

►WHO稱病毒非武漢實驗室外流 蓬佩奧怒：根本是向習近平下跪！

►WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

聽Podcast掌握國際局勢

►盛香珍每日堅果量販盒！每小包20元超划算