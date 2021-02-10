　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO調查武漢非疫情源頭！　白宮：將進行獨立審查

記者張方瑀／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）的專家小組表示，新冠病毒起初的傳播途徑有4種可能，但其中從「實驗室外洩」一途的可能性極低，因此未來不會進行相關溯源工作。白宮則對此表示，相當期待收到WHO的後續調查數據，但會另外進行獨立審查。

▲▼世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）

▲世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）

美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，他們已看過公開的相關報導，也很期待能夠收到WHO的報告和調查數據，「我們還沒有專門獨立研究過數據，所以我們傾向這麼做，我們對中國和WHO所需的透明度和資料可接近性表達關切，我們相當期待能夠重新仔細審查細節。」

▲▼白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki），召開新政府首場記者會。（圖／路透）

▲白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）。（圖／路透）

世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）9日在記者會中表示，調查小組在不預設立場的情況下，列出了4個可能的傳播途徑，包含直接自然宿主溢出、中間宿主將病毒引入人類、冷凍食物鏈和實驗室事故。

班巴瑞克指出，病毒透過中間宿主引入人類是最有可能的路徑，其次則是冷凍食物鏈與動物傳人，一切都需要進一步研究。但透過實驗室傳人的假說可能性極低，因此未來不會進行相關溯源工作。

►《紐時》：WHO新冠溯源「中國公關勝利」！　專家憂調查失焦
►WHO稱病毒非武漢實驗室外流　蓬佩奧怒：根本是向習近平下跪！
►WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

聽Podcast掌握國際局勢

 

►盛香珍每日堅果量販盒！每小包20元超划算

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
正妹律師深夜遇陌生男　叔叔救援慘被「猛捅見血」驚悚影片曝
丫頭辦尾牙20名大咖藝人全到！「人體娃娃機」爽撈鈔票
蘭嶼龍王鯛傷勢曝光！2男辯誤捕「上岸就死了」秒被打臉
飛機上有人突死亡怎辦？空姐曝「超驚悚做法」網嚇歪
60多歲台男搭「醫療專機」回台　重症加護病房插管中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

結縭70年！91歲老夫婦相繼染疫亡　病床上「最後深情交握」超催淚

新冠困家中！母紙皮自製「小泰國」為女送驚喜　TukTuk美食全到齊

校長誘姦女學生！會客室逞慾「放學視訊電愛」　淪全天候性侵煉獄

北韓鎖國餓到發慌！外國使館證實「平壤連牙膏都缺」：超容易停電

飛機上有人突死亡怎辦？空姐曝「超驚悚做法」...網嚇歪：寧願跳窗

英國防疫祭重典！　入境時「隱瞞旅遊史」最高判10年

WHO調查武漢非疫情源頭！　白宮：將進行獨立審查

醫拒開鴉片類藥物　美老翁怒持槍「衝診所掃射」釀1死4傷！

《紐時》：WHO新冠溯源「中國公關勝利」！　專家憂調查失焦

慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(一)

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

結縭70年！91歲老夫婦相繼染疫亡　病床上「最後深情交握」超催淚

新冠困家中！母紙皮自製「小泰國」為女送驚喜　TukTuk美食全到齊

校長誘姦女學生！會客室逞慾「放學視訊電愛」　淪全天候性侵煉獄

北韓鎖國餓到發慌！外國使館證實「平壤連牙膏都缺」：超容易停電

飛機上有人突死亡怎辦？空姐曝「超驚悚做法」...網嚇歪：寧願跳窗

英國防疫祭重典！　入境時「隱瞞旅遊史」最高判10年

WHO調查武漢非疫情源頭！　白宮：將進行獨立審查

醫拒開鴉片類藥物　美老翁怒持槍「衝診所掃射」釀1死4傷！

《紐時》：WHO新冠溯源「中國公關勝利」！　專家憂調查失焦

慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(一)

2年來東部唯一冠軍楊喻棠　為東部高球基層扎根點亮明燈

增加坪效還是風險？揪出「外推陽台」的3大缺點及補救辦法

韓咖啡廳大規模關店害慘奉俊昊！洩新作進度「1劇本上周剛完成」

將受到FIBA什麼懲處不得而知　中華籃協將據理力爭維護權益

王中平18歲愛女長太美　男星遭爆料「後台猛偷看！」

春節假期首日慰勉行程不停歇　蔡英文感謝國軍堅守崗位、守護國家

結縭70年！91歲老夫婦相繼染疫亡　病床上「最後深情交握」超催淚

醫院靈異頻傳！一查驚見「冷藏40年嬰屍」　他揭詭異內幕：已像木乃伊

逃過2021年第一次水逆　這3星座財運愛情「雙豐收」

青年回鄉推「猛男農夫」茂谷柑！成總統欽點伴手禮　林佳龍讚勵志

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

她入浴遭3警硬闖！全身脫光裸身綑綁

外送員日走10km送餐！男大生苦撐家計引網友同情

加農炮揭曉寶寶性別　好友被射身亡

即／美國藥廠莫德納證實「售台500萬劑疫苗」　今年中交貨

男童球滾休旅車底　駕駛停5秒後踩油門狂輾

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

飛機上有人突死亡怎辦？空姐曝「驚悚做法」

外星人不再來地球　哈佛教授驚爆因人類太蠢

草皮塌陷變巨坑！居民驚曝曾埋8萬屍

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

馬航MH370或是誤闖美軍演區被擊落

WHO調查小組記者會　溯源結果揭曉

更多熱門

相關新聞

醫拒開鴉片類藥物　美老翁持槍衝診所掃射釀1死4傷

醫拒開鴉片類藥物　美老翁持槍衝診所掃射釀1死4傷

美國明尼蘇達州一間診所9日發生一起槍擊案，造成1人死亡4人受傷。據悉，嫌犯平時住在附近的一間汽車旅館，2年前曾經接受背部手術，此後便開始依賴鴉片類藥物止痛，疑似是因為醫師拒絕再開類似藥物給他，讓他心生怨念，想要報復醫師，才會持槍掃射，導致無辜人員傷亡。

500萬莫德納新冠疫苗最快年中到貨　陳時中最新說明

500萬莫德納新冠疫苗最快年中到貨　陳時中最新說明

華為反對遭列「國安威脅」怒告美國政府！

華為反對遭列「國安威脅」怒告美國政府！

北極熊交配太激烈　母熊慘被誤殺

北極熊交配太激烈　母熊慘被誤殺

小年夜南門市場　婆媽專攻熟食攤

小年夜南門市場　婆媽專攻熟食攤

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情世界衛生組織白宮武漢北美要聞影音

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

快訊／頑GAME突宣告解散！

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

19歲嫩模遭2男星「輪淫」抓胸強吻

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面