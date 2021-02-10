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飛機上有人突死亡怎辦？空姐曝「超驚悚做法」...網嚇歪：寧願跳窗

▲▼飛機,航班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲飛行途中如果有乘客不幸死亡，航空公司也有一套標準的處理方式 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

以飛機為題材的電影中經常會有人在飛行途中死亡的片段，但當在真實世界也發生同樣事情時，航空公司又會怎麼處理呢？國外一名25歲的空姊希娜（Sheena Marie）日前就拍影片分享相關事件的處理方式。她表示，如果發現乘客不幸在飛行途中死亡時，他們會將遺體留在原位置上，蓋上毯子、繫上安全帶，直到抵達目的地後再請專業醫療團隊上機處理。

綜合外媒報導，希娜從事航空業已經約有2年的時間，她也經常會在社群媒體上分享工作內容、甘苦談。日前有網友就詢問她如果在飛行途中，飛機上的乘客不幸過世的話他們會怎麼處理？

對此，希娜立刻拍影片回應，她指出，當空服員發現乘客疑似死亡時，如果飛機位置全滿，他們會先檢查的的呼吸心跳和脈搏跳動，發現是心臟病過世，無法CPR急救的話，就只能先把乘客的遺體留在原位置上，並蓋上毯子、繫上安全帶，直到抵達目的地；但如果飛機最後一排還是空的，他們就會將遺體移至後排平放再蓋上毯子。

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▲ 希娜提到，若飛機又沒有多餘空間，只能將遺體留在原位。（圖／翻攝自Sheena Marie抖音）

希娜補充，等到飛機抵達目的地落地，全部乘客都下機後，他們事先聯絡好的專業醫療團隊，就會上飛機來檢查這名乘客是否真的死亡，如果宣告死亡，就會先將遺體搬下飛機送往殯儀館，最後連絡死者家屬；且這架飛機也會停飛，等到機場人員做完調查和清潔，因為有時甚至需要把整片地毯和座椅直接換掉。

網友看完希娜的回答後，對於遺體留在原位一事上感到十分震驚，也有人表示，「如果我旁邊的人死掉，我絕對沒辦法繼續坐在他旁邊！」、「如果我旁邊的人死掉我還一定要坐在他旁邊的話，我寧願跳出窗戶」等等。不過對此，希娜則回應，「這可能無法讓你選擇，因為我們叫你坐哪你就得坐哪！」

報導指出，根據國際航空運輸協會（IATA）規定，如果飛行途中有乘客死亡，在有空位的情況下則可移至乘客較少的區域，但倘若位置全滿則將之留在原位上；而這種情況也是不需要緊急降落的，機長會在和航空交通管制中心、航空醫療公司討論後做出最終決定。

據了解，希娜在PO出該影片後不久就將影片刪除，目前她的tiktok帳號也已刪除。

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