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「動保戰士」慘死！他一生冒死對抗盜獵者　卻慘遭飢餓老獅攻擊

▲▼獅子,雄獅。（圖／免費圖庫pxhere）

▲一名保護野生動物的反盜獵員，遭到一頭飢餓的年老獅子盯上。（示意圖／免費圖庫pxhere）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名長期擔任反盜獵工作、被封為「動保戰士」竟慘遭獅子攻擊致死！事件發生在南非匹蘭斯堡的國家公園（Pilanesberg National Park），當時這名反盜獵員正在進行保護犀牛的巡邏工作，沒想到卻遭遇一隻獅子埋伏攻擊，等到同伴們聽到他的慘叫聲並趕來支援時，他早已被啃咬得體無完膚，失去生命跡象。

根據英國《每日郵報》報導，46歲的馬拉義斯（Kobus Marais）在南非匹蘭斯堡國家公園擔任反盜獵員，因多次阻止盜獵者獵殺動物而被同事們封為「動保戰士」。當地時間6日上午他正帶著巡邏犬海利（Heily）進行例行性的巡邏工作，而其他同事則在前方佈置針對巡邏犬進行氣味訓練的香氣，隨後同事們便聽到馬拉義斯發出的慘叫聲，於是便趕緊跑回灌木叢中查看。

Kobus Marais was attacked on Saturday at a national park near Johannesburg The 46-year-old ranger was on rhino patrol...

Welcome to the Machine 發佈於 2021年2月8日 星期一

▲馬拉義斯是南非匹蘭斯堡國家公園的反盜獵員。

當他們趕到時，看到一隻獅子正啃咬著一具奄奄一息的屍體，2名同僚趕緊開槍將獅子射殺，但仍救不回失血過多的馬拉義斯，由於事發當時他們並沒有聽到槍聲，因此研判他可能沒有注意到獅子而遭到伏擊身亡，隨後也在附近找到巡邏犬海利，雖沒有明顯外傷，但顯然受到了驚嚇。

The area where Kobus Marais and his fellow rangers were patrolling is known to be a ‘Big Five area’, full of dangerous animals.

The Citizen News 發佈於 2021年2月8日 星期一

▲訓練巡邏犬追蹤氣味是非常重要的環節，卻沒想到會因此遭遇獅子埋伏。

獅子的遺體後來也被送到附近的獸醫學院檢驗，調查結果顯示攻擊人的獅子已經步入老年，可能是因為過於挨餓所以才會對行動緩慢的人類下手，國家公園發言人涅爾（Piet Nel）表示，馬拉義斯巡邏時遵循著所有規則和標準程序，也沒有違反任何協議，「但這就是我們從事這一行所要面對的風險，對於失去了一個這麼優秀的反盜獵員我們感到非常悲傷」。

他也表示，馬拉義斯是一位真正的「動保戰士」，受到所有隊友和工作人員的喜愛。並對他同樣也在動物園工作的妻子表達了最衷心的慰問，「馬拉義斯擁有一個溫柔善良的靈魂，很遺憾付出了這麼高的代價，我們將無比懷念他，感謝他的貢獻。」

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