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森喜朗歧視女性發言波及東奧！　國際奧會主席將約詢

▲東京奧運籌備委員會會長森喜朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運籌備委員會會長森喜朗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京10日專電

日本東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗因涉及性別歧視的發言惹議，國際奧林匹克委員會（IOC）昨天指森喜朗的發言不適當，IOC主席巴赫下週將與森喜朗等人會談。

83歲的森喜朗3日在評論日本奧會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」等涉及性別歧視的發言，引發日本國內外批判。

國際奧會昨天在官網發布聲明表示，森喜朗的發言完全不適當，不符合國際奧會公約與奧運主張男女平等的改革。

日本富士電視台新聞今天報導，國際奧會和日本方面正在磋商安排國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）與森喜朗、東京都知事小池百合子、日本奧運大臣橋本聖子進行4方會談。

報導說，以通電話方式進行的4方會談是1月森喜朗與巴赫兩人同意的，主要是要確認東奧的籌備進度。

東奧組織委員會相關人士表示，與國際奧會討論有關東奧籌備狀況的會議將於2月15日開始，會議最後一天是17日，目前傾向17日這一天安排巴赫、森喜朗、小池、橋本等人舉行4方會談。

►森喜朗歧視女性言惹議　大坂直美：這是有些無知的發言
►曾來台悼念李登輝！森喜朗爆仇女　民調6成：不適任東奧組委會長
►森喜朗道歉了！撤回性別歧視發言　但不辭「東奧組委會長」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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