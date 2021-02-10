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醫拒開鴉片類藥物　美老翁怒持槍「衝診所掃射」釀1死4傷！

▲▼醫師拒開鴉片類藥物　老翁持槍衝醫院掃射　釀１死４傷。（示意圖／達志影像）

▲現年67歲的烏爾里希持槍掃射診所，同日下午就遭到警方逮捕。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

美國明尼蘇達州一間診所9日發生一起槍擊案，造成1人死亡4人受傷。據悉，嫌犯平時住在附近的一間汽車旅館，2年前曾經接受背部手術，此後便開始依賴鴉片類藥物止痛，疑似是因為醫師拒絕再開類似藥物給他，讓他心生怨念，想要報復醫師，才會持槍掃射，導致無辜人員傷亡。

根據《紐約時報》報導，現年67歲的嫌犯烏爾里希（Gregory P. Ulrich）9日上午持槍衝進艾莉納診所（Allina Clinic ），並開始瘋狂掃射，當下共有5人不幸中彈。警方接獲通報趕往現場後，隨即將傷者送往醫院急救。然而其中一人因傷勢過重，當晚不治身亡，另外三人尚未脫離險境，目前僅有一人已經出院。警方並未公布死傷者的身分是病患還是診所醫療人員。

▲▼藥物示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嫌犯因醫師拒絕開鴉片類藥物給他，憤而持槍攻擊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，警方也在診所大廳的角落發現一個可疑包裹，目前拆彈小組已經抵達現場檢查包裹。而嫌犯則是在同日下午3時遭逮捕歸案，同時被指控一級人身攻擊，目前已經被關押在監獄，預計接下來將面對更多指控。槍擊案發生後，警方隨即鎖定嫌犯，並前往烏爾里希留宿的汽車旅館搜索，同時疏散該旅館。據悉，警方在烏爾里希的房內發現數個可疑裝置。

烏爾里希的弟弟表示，烏爾里希以前是一名建築工人，2年前在工作中背部受傷，因此接受了一場手術，從那之後便開始依賴鴉片類藥物，經常主動要求醫師開藥給他，不過卻遭到拒絕，疑似因此心生不滿，挾怨報復。烏爾里希的弟弟說，「他偶爾會打電話給我，經常在抱怨醫師不給他鴉片類藥物，還說應該要放寬鴉片類藥物的限制。」

警方表示，烏爾里希的目標很有可能就是診所裡的某個人，他曾經在那間診所接受過治療，且積怨已深。

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