金正恩連2天主持中全會！點出「對南韓」戰略...平壤民生用品短缺

▲金正恩主持勞動黨中全會，與各官員研擬經濟問題對策，並指出對南韓等外交策略。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）連續2天召開勞動黨中全會，目前仍在持續進行中，由最高領導人兼勞動黨總書記金正恩親自主持，昨（9）日在會議中點出軍事、對南韓與外交事務今年的活動方向與達成目標，同時強化內閣力量，恢復其領導國家經濟指導的地位，以求解決糧食短缺問題。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》今（10）日上午報導，金正恩在會議報告上點出人民軍與軍需工業今年所需達成的戰鬥性任務，以及明確點出往後對南韓、外交部門的活動方向，不過報導並未就此點明確公開。

▲會上點出對南韓等外交策略，儘管黨媒未明確公開，但突顯出北韓今年可能有新動作。（圖／路透社）

金正恩表示，「之所以開始重視農業，是為了解決人民食糧問題，在吃的問題以及社會主義建設上為了取得豐碩成果，不管付出何種代價，都一定要看到結果，畢竟是事關國家存亡的大事。」

該場會議上在農、漁業進行各種關於提升產量技術的討論。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓從今年起開始異常重視經濟發展問題，從今年1越勞動黨第8次全代會時，金正恩在勞動黨內新設經濟政策室，由全賢澈（전현철，音譯）擔任室長、同時兼任內閣副總理，強調內閣可對經濟等特殊機關下達指導棋。

▲捷克、俄羅斯駐北韓使館證實，平壤日常用品與食物短缺。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，北韓自從全球爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情後便立刻封鎖邊境，使朝中貿易等一度中斷，造成首都平壤都面臨食物、日常生活用品短缺，而捷克與俄羅斯駐平壤使館也證實該問題，表示連續幾個月來砂糖、食用油、咖啡與牙膏等斷貨，蔬果價格飆漲，且電力供應不穩，大使館所在區域時常發生停電，就連發電廠周圍的居民也無一倖免。

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