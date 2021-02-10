南韓基督教「異端」爆群聚感染！今增444例新冠確診...恐隨時引爆

▲被當地歸類為異端的基督教分支「永生教」爆發群聚感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情原本近於趨緩，不過昨（9）日又爆發新一波宗教設施引起的群聚感染，為新興宗教、基督教分支的「永生教」，被部分宗教人士視為異端，而首都圈的補習班、舞蹈教室等場所也傳出零星群聚確診案例，隨時有疫情外擴的可能。對此，國務總理丁世均（정세균）強調，春節連假是重大的關鍵期，全民是防疫的主角，並表示臨時篩檢所新春正常營運。

根據《韓聯社》報導，截至10日0時為止，南韓今（10）日上午9時30分共通報444起病例，其中境內感染為414例、境外移入為30例，同時新增4例死亡。目前南韓共累計81930例確診、1486例死亡。

▲被當地歸類為異端的基督教分支「永生教」爆發群聚感染。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增344例（首爾佔169例、京畿道佔157例、仁川佔18例）；釜山新增18例；大邱、光州各新增14例；慶尚南道新增9例；江原道新增5例；忠清北道、忠清南道、全羅北道、慶尚北道各新增2例；世宗、全羅南道各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，京畿道富川市永生教勝利祭壇與該教會補習班累計共53例；首爾市東大門區某醫院累計14例；京畿道高陽市某舞蹈練習教室累計12例；京畿道高陽市某餐廳累計13例。

▲京畿道城南市牡丹5日傳統市場，進入前須接受量測體溫。（圖／達志影像）

丁世均10日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，此次第3波全國性大流行可能將會結束，亦或是病毒隨時可能死灰復燃，有再次反撲的機會，呼籲身為防疫主角的全民應克制新春欲返鄉的情緒，透過贈禮、手機匯款等來表達對親友的思念之情。

另外，南韓食品醫藥品安全處將於10日召開最終檢驗會議，決定是否批准阿斯利康新冠疫苗，65歲以上高齡人士是否適合接種該款疫苗，是此次爭論焦點，若疫苗經當局核准通過，則最快本月26日起可開放施打。

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南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間10時以後只開放外送與外帶；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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