WHO稱病毒非武漢實驗室外流　蓬佩奧怒：根本是向習近平下跪！

▲蓬佩奧質疑世衛的調查結果，暗指受到陸方干預。（圖／路透、新華、CFP）



記者王佩翊／編譯

世界衛生組織（WHO）日前派出專家小組赴武漢調查新冠肺炎的疫情起源，相關團隊9日於武漢召開記者會公布此次調查結果表示，並沒有找到足夠的證據證明病毒早在2019年12月前就開始傳播，同時否認病毒是從武漢病毒研究所流出的假說。對此，前美國國務卿蓬佩奧則痛批，明明就有重要證據顯示，病毒是從實驗室外流，但WHO卻稱這個假說幾乎不可能，無疑是在向中國國家主席習近平「下跪」，並懷疑此次調查遭到共產黨干涉。

WHO專家小組與聯合專家組中方組長梁萬年共同召開新冠病毒溯源研究聯合新聞發布會，在記者會中，調查小組公布了初步的調查結果並列出了4個可能的傳播途徑，分別為「動物直接傳人」、「病毒透過中間宿主傳染」、「食用冷凍食物感染」以及「實驗室事故」。

▲蓬佩奧表示，有許多證據顯示病毒很有可能就是從實驗室外流。（圖／路透）



世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）強調，病毒透過中間宿主傳染的可能性最大，而因實驗室發生事故造成病毒外流的假說「可能性極低」。對於調查小組的這項說法，蓬佩奧（Mike Pompeo）卻直言，明明就有重要的證據證明，病毒很有可能就是來自實驗室。

蓬佩奧接受福斯新聞節目America's Newsroom採訪時則表示，川普政府之所以會離開世衛組織，正是因為他們開始逐漸腐敗，「世衛已經政治化了，這根本就是在向習近平下跪。」

蓬佩奧質疑調查結果稱，世衛專家調查小組應該要被允許採訪武漢的第一線醫護人員與技術人員，並且看到實驗室內的「所有數據」，才不會因受到共產黨的監督或干涉，影響調查結果。

▲世界衛生組織（WHO）的專家小組9日召開記者會公布初步調查結果。（圖／路透）



蓬佩奧也在節目中「提醒」美國總統拜登應該要對中國的威脅保持警惕。他表示，「我們不該擔心習近平的想法，我們應該要保護美國人民，正視中國對美國和全世界提出的挑戰。」

另一方面，此次的聯合工作團隊共分為3個研究小組，分別是流行病學、動物環境溯源小組、分子病學溯源小組，在1月14日至2月10日間進行共28天的調查。

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