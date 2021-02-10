川普第二次彈劾聆訊展開　美參院認定彈劾卸任總統合憲

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者葉國吏／綜合報導

美國參議院對前總統川普於的第二次彈劾聆訊，在美東時間周二（9日）下午1點（台灣時間周三凌晨2時）展開。參議院議員以56票贊成、44票反對，投票通過這次彈劾聆訊合乎憲法，預料隔日（10日）控辯雙方會正式就案情展開陳詞。

川普這次會被彈劾，是因為他被指控煽動1月6日的國會山莊暴動，他被指控「煽動叛亂」罪名。展開參議院議員投票通過彈劾聆訊的規則後，眾院彈劾案負責人、民主黨的拉斯金（Jamie Raskin）在聆訊開始時表示，這次聆訊基於「冷酷而堅固」的事實。

拉斯金接著播出國會暴動片段，播完後指控川普煽動暴亂，犯下「可被彈劾的罪行」。拉斯金指出，根據憲法，總統不能犯下嚴重罪行和不檢行為（high crimes and misdemeanors），這正正是對總統作出彈劾的權力來源，而有關權力應該適用於在總統卸任前不久的行為。而川普的辯護律師則針對是否合憲提出反駁，認為川普已經卸任「彈劾一名平民並不合乎憲法」。

辯論過後，參議院議員以56票贊成、44票反對，投票通過這次彈劾聆訊合乎憲法，預料隔日（10日）控辯雙方會正式就案情展開陳詞。