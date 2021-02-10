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他才講會噴！下一秒「壓縮垃圾」聽話炸裂　女鄰居瞬間全身屎黃色

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他日前與2名親友一起出門倒垃圾，不料剛好看見垃圾車正在壓縮，由於曾經被「爆出的汁液」噴過，他們3人下意識不約而同一起後退，但有一名婦人仍上前要丟，結果下一秒就遭爆開噴出的「餿水」襲擊，影片分享後立刻引發網友熱議。

▲▼網友烏鴉嘴「會噴」！下一秒婦人滿身溼了　垃圾車噴汁。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO舉手指了一下垃圾，嘴裡才剛說了「會噴」，下一秒一個垃圾袋就爆炸了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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原PO表示，他與朋友及朋友爸3人當時在路口要倒垃圾，原本看見垃圾車停止正要走上前，不料卻發現車子正在壓縮垃圾，「我們三個吃過虧的老江湖，下意識不約而同往後退，我更隨口說了一句，『這很危險，會噴』，結果剛講完就噴了，還噴到了一位外籍看護。」

影片中可以看見，原PO舉手指了一下垃圾，嘴裡才剛說了「會噴」，下一秒一個垃圾袋就爆炸了，婦人也被泥黃色、疑似廚餘的惡臭液體噴滿身。原PO最後感嘆「真的別亂丟這種噁心的泥狀餿水，甚至還是電池打火機啥的，這樣子真的有夠危險。」

▲▼網友烏鴉嘴「會噴」！下一秒婦人滿身溼了　垃圾車噴汁。（圖／翻攝自爆料公社）

▲婦人被垃圾袋爆開的泥黃色液體噴到。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他網友看了影片後紛紛說「一直很好奇，為什麼每次都要一堆人搶著丟，垃圾車又不會跑掉」、「被噴過一次臭氣後，以後都不敢站前面」、「壓縮中真的不要靠近」、「知道後退的，一定有被噴過，看來原PO陰影很大」、「真的不能靠太近，畢竟你不知道別人丟了些什麼。」

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