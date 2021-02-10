孩子染疫「不願戴口罩」...她氣到痛毆掐脖！最後遭警電擊制伏

▲孩子染疫後在家中不願戴口罩，遭到母親痛毆。（圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

美國是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，至今已有超過2600萬人染疫，造成逾40萬人死亡。亞利桑納州3名孩童確診後在家隔離，結果他們因為在家中不願戴口罩，遭到母親痛毆、勒脖，最後這名母親也隨即遭警方逮捕。

根據《紐約郵報》報導，現年32歲的布恩（Sarah Michelle Boone）涉嫌毆打教中孩童遭警方逮捕。布恩表示，她的2名親生子女和1名繼子都染上新冠肺炎，但是在家中隔離期間不願意配戴口罩，所以才會氣不過出拳毆打。

The alleged assaults were supposedly because the children were not wearing masks. 由 New York Post 發佈於 2020年12月31日 星期四

根據警方說法，布恩先是用力打了一名孩子的臉部，接著用腳狠踹另一名孩子，最後還用手緊緊掐住第三個孩子的脖子。鄰居聽聞騷動聲報警，警方在附近街道找到她，可是布恩不但拒捕，還跟警方發生肢體衝突，最後警察只好用電擊槍將她制伏。

布恩被關進馬里柯郡（Maricopa County）監獄後，被依毆打、妨礙治安與拒捕罪起訴，目前以5000美元（約台幣14萬1375元）交保。

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