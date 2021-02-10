MH370消失原因曝光？　女記者曝2疑點「越南上空遭人為擊落」

▲MH370已失踪近7年，法國調查記者陳翡懷疑MH370其實是被人為擊落。（圖／翻攝自Facebook／MH370）

記者葉睿涵／編譯

2014年3月8日，馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）一架載有239人的飛機MH370在飛行途中神秘消失。最近，法國調查記者陳翡（Florence de Changy）在她的新書《消失的行動：不可能發生的MH370事件》（The Disappearing Act: The Impossible Case of MH370）中披露，這架波音777飛機可能是被「當時在該地區進行測試的戰鬥機、導彈或新型激光武器」所擊落。

綜合《太陽報》與《鏡報》報導，陳翡在書中指出，她懷疑MH370的貨艙中，裝載一些未被通報的「非法貨物」，因此成為被擊落目標。紀錄顯示，這架MH370載了4.5噸的山竹和芒果，還有一些小型電器，因此不適合接受X光檢驗。

Next week, Feb 4th, my new book #MH370 will be released in UK and Hong Kong. "The Disappearing Act, the Impossible Case... Posted by Florence de Changy on Sunday, January 24, 2021

這樣的說法引起了陳翡的懷疑。她認為，3月份並非山竹和芒果的產季，加上電器產品通常都必須提早1-2天到達機場接受檢測，但這批電器卻是當晚才從檳城送達機場，因此她認為，這批貨物中一定藏有被禁止貿易的走私物品，而有心人不願意這些物品被運送他國，因此才將MH370擊落。

陳翡也提出另外一項疑點。官方紀錄顯示，事發當天，MH370在2點37分與控制中心聯絡，表示飛機正在墜落，但控制中心無法理解其含義，要求再確認一次，不久後，他們收到求救信息，稱MH370正在解體。

然而陳翡掌握到的資料卻與官方說法有所出入，資料顯示，MH370在2點45分就已經墜毀，在更早之前的1點21分到2點25分之間，其實有2架美軍軍機一直伴隨MH370左右，因此她猜測，MH370並未遵守美軍的警告，才在越南上空被擊落。

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