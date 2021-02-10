老翁遭妻子「斷根」血直流！反求法官情輕判可憐妻：願用餘生贖罪

▲女子失控持刀砍丈夫陰莖與右手。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名高齡70歲的老翁A某，於2020年6月在睡夢中慘遭69歲的妻子尹某持刀砍斷陰莖、右手，送醫後因失血過多一度命危，妻子當場遭到警方依重傷害罪嫌逮捕。事後，老翁向法官遞出請願書，要求法官能從輕發落妻子罪刑，表示自己將會以贖罪之姿活著。對此，尹某不禁淚灑法庭。

根據韓媒《News1》報導，當時該起案件發生後一度震驚南韓社會，尹某6月1日下午給了丈夫A某5顆安眠藥後，確認丈夫在房內睡著後，便走向廚房拿刀，一步又一步緩慢走進房間，此時氣憤持刀一舉砍下丈夫的陰莖與右手，丈夫當場血流如注，鮮血噴滿整間臥房，伴隨著從睡夢中驚醒的丈夫嘶吼慘叫聲，現場宛如人間煉獄。

不久，尹某獨自撥打112報警自首，隨後趕來的警方當場依特殊重傷害罪等嫌疑將尹某移送法辦。A某雖然出血過多，但最後仍撿回一命。

尹某8月27日在法庭上說明做案原因。她表示，丈夫婚後不斷有家暴行為，直到兩人離婚後暴力行為依然持續，「常常一言不合就拳打腳踢，直到2年我申請保護令，我的人生就是不斷挨打。本來想忍到孩子結婚成家，但我離婚和前夫同居時，還是不斷挨打。」

A某在法庭上承認妻子尹某說法為真，並向法官遞出請願書，「我願意用我的餘生贖罪，以求能反省過去冷落妻子的罪孽。」

此話一出，尹某機動在法庭上飆淚哭喊，「你早就該如此了！」

首爾北部地方法院11月12日作出裁決，以尹某高齡且健康狀態不佳、被害者遞出請願書求情等，宣判尹某3年徒刑。