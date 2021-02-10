　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老翁遭妻子「斷根」血直流！反求法官情輕判可憐妻：願用餘生贖罪

▲▼女子失控持刀砍丈夫陰莖與右手。（示意圖／CFP）

▲女子失控持刀砍丈夫陰莖與右手。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名高齡70歲的老翁A某，於2020年6月在睡夢中慘遭69歲的妻子尹某持刀砍斷陰莖、右手，送醫後因失血過多一度命危，妻子當場遭到警方依重傷害罪嫌逮捕。事後，老翁向法官遞出請願書，要求法官能從輕發落妻子罪刑，表示自己將會以贖罪之姿活著。對此，尹某不禁淚灑法庭。

根據韓媒《News1》報導，當時該起案件發生後一度震驚南韓社會，尹某6月1日下午給了丈夫A某5顆安眠藥後，確認丈夫在房內睡著後，便走向廚房拿刀，一步又一步緩慢走進房間，此時氣憤持刀一舉砍下丈夫的陰莖與右手，丈夫當場血流如注，鮮血噴滿整間臥房，伴隨著從睡夢中驚醒的丈夫嘶吼慘叫聲，現場宛如人間煉獄。

不久，尹某獨自撥打112報警自首，隨後趕來的警方當場依特殊重傷害罪等嫌疑將尹某移送法辦。A某雖然出血過多，但最後仍撿回一命。

尹某8月27日在法庭上說明做案原因。她表示，丈夫婚後不斷有家暴行為，直到兩人離婚後暴力行為依然持續，「常常一言不合就拳打腳踢，直到2年我申請保護令，我的人生就是不斷挨打。本來想忍到孩子結婚成家，但我離婚和前夫同居時，還是不斷挨打。」

A某在法庭上承認妻子尹某說法為真，並向法官遞出請願書，「我願意用我的餘生贖罪，以求能反省過去冷落妻子的罪孽。」

此話一出，尹某機動在法庭上飆淚哭喊，「你早就該如此了！」

首爾北部地方法院11月12日作出裁決，以尹某高齡且健康狀態不佳、被害者遞出請願書求情等，宣判尹某3年徒刑。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
口交、吞精會罹癌？　專家曝5大性愛真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老翁遭妻子「斷根」血直流！反求法官情輕判可憐妻：願用餘生贖罪

法國女記者新書爆：馬航MH370或是誤闖美軍演區被擊落

快訊／緬甸警方開槍鎮壓示威者　2人身中「發射實彈」命危

不斷更新／WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

WHO排除新冠病毒「實驗室外洩」　專家曝3大傳播途徑

美聯社民調：近半數美國人認為，民主制度運作失靈

外星人不來地球原因曝光！哈佛教授再爆驚人之語：受不了人類太笨

南韓前總統朴槿惠「回娘家」！保外就醫夢碎回歸獄中　憔悴模樣曝

公園草皮塌陷…驚見恐怖巨坑！　居民憶「埋了8萬屍」：不敢看

國會山莊報：伊凡卡與丈夫在白宮期間或海撈186億！

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

老翁遭妻子「斷根」血直流！反求法官情輕判可憐妻：願用餘生贖罪

法國女記者新書爆：馬航MH370或是誤闖美軍演區被擊落

快訊／緬甸警方開槍鎮壓示威者　2人身中「發射實彈」命危

不斷更新／WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

WHO排除新冠病毒「實驗室外洩」　專家曝3大傳播途徑

美聯社民調：近半數美國人認為，民主制度運作失靈

外星人不來地球原因曝光！哈佛教授再爆驚人之語：受不了人類太笨

南韓前總統朴槿惠「回娘家」！保外就醫夢碎回歸獄中　憔悴模樣曝

公園草皮塌陷…驚見恐怖巨坑！　居民憶「埋了8萬屍」：不敢看

國會山莊報：伊凡卡與丈夫在白宮期間或海撈186億！

北市線上燈謎開跑　幸運兒有機會抽中最新iPhone、2萬元禮券

刑警書法家！槍戰攻堅靠他交涉救人質　林淵城一手好字令人驚艷

21歲嫩妹找密醫推拿！母女「喝下青草茶」癱軟成屍　差點被撿上床

40歲頂客族猶豫續租還是買房？　網一面倒：老了難租

過年吃好爽玩到手抽筋　簡單幾個動作「舒肌＋消腹脂＋活下肢」

福特Expedition大型休旅 5人座北美登場　少了第三排更實用

大叔秒變正妹！「他把別人的臉戴上」嚇傻眾人　畫面超衝擊

利用人心脆弱...道士強拉女子性侵！竟還高喊：拉掉不好的氣

脫皮脫一半累了！　帥氣守宮穿「時尚白帽T」媽超嗨：難得的畫面

網美IG燒爆！台南輕奢旅館「4大必訪理由」　黑膠唱機進房超Chill

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

草皮塌陷變巨坑！居民驚曝曾埋8萬屍

男大生炒股「慘賠2000萬」走絕路！父母怒告

WHO調查小組記者會　溯源結果揭曉

馬航MH370或是誤闖美軍演區被擊落

外星人不來地球原因曝：受不了人類太笨

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

外送員日走10km送餐！男大生苦撐家計引網友同情

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

加農炮揭曉寶寶性別　好友被射身亡

澳洲前總理：習近平傾向武統台灣

老翁遭妻子「斷根」血直流！反求情法官輕判

她驗車驚見底盤「多一顆」　網全嚇瘋

母邀大女兒男友3P床戰被小女兒拍下

更多熱門

相關新聞

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

日本海上自衛隊蒼龍級潛艦「蒼龍號」8日在高知縣外海與一艘私人商業貨輪發生碰撞，經查這艘貨輪是登記在香港籍的「鴻通」（OCEAN ARTEMIS）號，日本海上保安廳與運輸安全委員會，還在調查事故的詳細原因，不過災損畫面已經曝光，主要受損部位為升降鰭的部分幾乎全斷。

南韓前總統朴槿惠憔悴模樣曝！保外就醫夢碎

南韓前總統朴槿惠憔悴模樣曝！保外就醫夢碎

南韓國營公司考慮幫北韓蓋發電廠！黑箱流程曝

南韓國營公司考慮幫北韓蓋發電廠！黑箱流程曝

南韓26日起開放接種AZ疫苗！老年人優先施打

南韓26日起開放接種AZ疫苗！老年人優先施打

川金會是「夢一場」！北韓從未停止研發核武

川金會是「夢一場」！北韓從未停止研發核武

關鍵字：

日韓要聞南韓陰莖家暴離婚

讀者迴響

熱門新聞

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

快訊／頑GAME突宣告解散！

快訊／1年前才辦婚禮！柴智屏女兒離婚：我們都盡力了

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

古拉退團控公司逃漏稅…「在不瘋狂」負責人妻遭起訴

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

148cm正妹自爆「曾10劈」！

少女搭笑傲飛鷹猝死！家屬求償三敗

更多

最夯影音

更多
女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正
衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面