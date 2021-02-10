南韓佳節伴手禮不是人參！「它」商機超過4千億...連美國人都困惑

▲午餐肉SPAM反而成為南韓民眾佳節送禮首選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

每逢春節到來，不少人總是會為了送禮困擾，到底需要送上哪種禮盒才能代表久久回鄉的誠摯心意。而有份研究指出，南韓人在中秋節（韓文稱秋夕，추석）返鄉時，其實最受歡迎的禮品竟然不是贈送昂貴的高級人參，而是日常生活隨處可見的午餐肉（SPAM）。

在南韓，目前僅有C集團旗下的第一製糖株式會社有午餐肉生產製造權。根據該公司統計資料顯示，午餐肉在2017年的銷售額便高達3580億韓元，2018年更是超過4000億韓元，而其中用於禮品贈送的午餐肉銷售額便佔2130億韓元，約為全年總銷售額的6成。

另外，根據南韓物流產業龍頭之一的Homeplus統計，2017年中秋節最多消費者預訂的10項產品，就有4項與午餐肉有關。

根據美媒《紐約時報》在2014年1月的報導，當時文中評論指出，「原本外界以為午餐肉只不過是中低收入戶為求飽餐一頓所吃的重鹹垃圾食物，不過在南韓卻意外享有超高人氣，甚至成為民眾在家節時互相贈送的伴手禮！」

從歷年來南韓人的喜好觀察，90年代的民眾首選牛肋排、黃魚作為傳統伴手禮，1997年爆發IMF金融危機後，大型賣場如雨後春筍般出現，民眾開始喜好選擇午餐肉等加工製品做為伴手禮，尤其在2002年由當時知名女演員金垣喜（김원희）拍攝電視廣告，將火腿肉與白米飯互相搭配，使這種吃法開始流行。

2008年全球再度經歷金融危機，南韓午餐肉銷量從原來的350億韓元翻倍成長至650億韓元，2012年起每年約成長20至30%，此後政府為了杜絕收禮造成嚴重的貪腐現象，2019年9月實行俗稱「金英蘭法」的《非法請託禁止法》後，民眾更是偏好選擇中低價位的午餐肉做為伴手禮。