史上最長的日本甲子園大戰　僵持5小時打到記分板都不夠用！

▲夏季甲子園大賽至今已有百年歷史，每天都受到各界注目。（圖／Pixabay）

作者：李仁毅

繪者：林桂琴

摘自：河景書房《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》

●精選書摘

日本知名的夏季甲子園大賽，也就是全國高中棒球選手權大會，源自於1915年，至今已有超過百年的歷史，2014年電影《KANO》講述的就是1931年嘉義農林學校棒球隊遠赴日本，參加第十七屆夏季甲子園大賽並勇奪亞軍的故事，但這篇要談的並不是嘉農，而是當年擊敗嘉農、獲得大賽冠軍的隊伍—中京商。

位於愛知縣名古屋市的中京商業學校創校於1923年，簡稱中京商，在王牌投手吉田正男的率領下，1931年首次打進夏季甲子園，吉田正男更在決賽以4：0完封嘉農，奪得總冠軍的榮耀。初試啼聲就一鳴驚人的中京商，在隔年第十八屆夏季甲子園決賽中，吉田正男力克超級強打景浦將，讓中京商以4：3一分之差，擊敗來自愛媛縣松山市的松山商業，達成夏季甲子園冠軍二連霸。1933年，中京商再次打入第十九屆夏季甲子園，如果這次他們再得到冠軍，那麼中京商將成為甲子園史上第一支獲得三連霸的學校，而中京商也一路披荊斬棘，順利打入四強準決賽，但此時擋在他們面前的巨牆，正是四個月前在春季甲子園決賽中擊敗他們的冠軍隊伍—兵庫縣立明石中學校，簡稱明石中。

▲棒球可以被稱為日本的國民運動。（示意圖／記者賴冠文攝）

1933年8月19日星期六，下午1點10分，在35度的高溫艷陽與甲子園全場4萬7千名觀眾的熱情注目之下，中京商與明石中比賽正式開始。面對先攻的超強敵明石中，中京商派出了王牌投手吉田正男，他先前才在第二戰對大阪浪華商業學校時意外負傷，左眼瞼逢了三針，相反地明石中的超級投手楠本保，卻因為腳氣病與嚴重汗疹轉任右外野手，而由較不知名的中田武雄上場主投。

在這場比賽中，雙方的投手與守備都展現了驚人實力與必勝決心，一直到第九局結束，雙方比數仍是0比0，開始進入延長賽，此時的記分板上共有18個0。進入第十四局後，比賽逐漸白熱化，安打數越來越多，到了第十六局結束，比數依然是0比0，記分板上已經有32個0，但此時的記分板已經不夠用了，甲子園球場的木工只得緊急製作臨時的記分板，好讓比數能夠繼續往右延伸。

第二十五局上半結束後，雙方依然0比0，此時記分板上總共有49個0了，下半局開始，後攻的中京商無人出局滿壘，接著第一棒大野木濱市上場，在二好球後敲出一支內野滾地球，明石中二壘手嘉藤榮吉接到球後往本壘傳球卻傳得過高，當捕手跳起來接球時，中京商選手前田利春以滑壘方式撲向本壘，就在全場眾人的驚呼歡騰與淚水中，比賽以1：0結束，中京商獲得勝利，此時已是傍晚的6點5分。

這場破天荒的死鬪，總共歷時4小時55分，而且雙方都沒有換投手：明石中的中田武雄共投了247球，中京商的吉田正男更是投了336球，更誇張的是吉田正男竟然還在隔天的決賽中繼續投完整場賽事，並以2：1力克京都的平安中學校，讓中京商創下史上首次、而且至今無人能及的夏季甲子園三連霸紀錄。

★ 本文經河景書房授權，摘自《原來如此！日本歷史奇聞物語不思議》

★ 跨越古今時空，探訪歷史課本不曾提到的故事。

★ 熱愛鑽研日本歷史冷知識的作者濃縮精華之作。