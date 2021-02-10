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入浴遭3男警硬闖！她全身「脫光光」狠摔床上　押送監獄裸身綑綁

▲洗澡,洗頭,沖頭,淋浴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美國一名女子入浴前遭員警逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

美國科羅拉多州發生一起離譜案件。女子歐尼爾（Carolyn O’Neal）在家中全身赤裸，準備洗澡，竟被3名強行進入的員警逮捕，送至監獄後還遭壓制電擊，且全程都未能把衣服穿上。她指控警方不當逮捕，獲賠240萬美元（大約新台幣6749萬元）。

綜合《丹佛郵報》、《紐約郵報》報導，此事發生於2014年5月。歐尼爾當時居住在弗里蒙特郡（Fremont）卡農城（Cañon City）的後勒戒安置住所，得知警方上門執行福利檢查（welfare check）時表示，她不會傷害自己，而且正一絲不掛、準備去洗澡。但是，警員們仍使用鑰匙入內逮捕，甚至一度將女子用力摔到床上。

歐尼爾被押送至監獄，並遭安置坐上一張約束椅（restraint chair）長達數小時。她的四肢都被固定住，被迫戴上吐痰罩防止咬人，被電擊槍攻擊兩次，且全程赤裸。

▲▼警察,員警,警車,案發現場,兇案,逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲警方事後承認，歐尼爾應該被送往醫院，而非監獄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

歐尼爾事後起訴郡警長辦公室，2019年被陪審團認定應該獲賠360萬美元（大約新台幣1億元），但此金額被聯邦法官降至大約210萬美元（大約新台幣5900萬元），雙方因此提出上訴。郡官員之後同意撤銷上訴，以240萬美元與女子和解，並於2020年12月中旬支付賠款。

警方事後承認，女子應該被帶往醫院而非監獄。儘管歐尼爾先前面臨的拒捕與行為不檢起訴被撤銷，但她仍罹患創傷後壓力症候群（PTSD）與其他心理健康問題。

律師蘭恩（David Lane）表示，歐尼爾的母親當時即將去世，「她非常難過，隨口說了一句『一切都很好，我覺得我應該把車子開下懸崖』」，促使安置住所管理員報警。

蘭恩形容，「這是一件令人髮指的案件」。他直指，某些執法人員自認為「凌駕於法律之上」，如今卻遭到司法嚴厲打擊，「很不幸的是，這讓弗里蒙特郡納稅人花了很多錢。但我希望此案啟發公民，要求執法人員承擔責任，否則就得從口袋掏出錢來」。

 

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