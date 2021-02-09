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不斷更新／WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

▲▼世界衛生組織（WHO）的專家小組記者會。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）的專家小組記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞、張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）的專家小組9日在武漢飯店舉辦記者會，原訂在4時召開，結果延遲至5時18分才開始。記者會由世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）、荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）與中國國家衛健委武漢肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年，代表共同發言。

梁萬年首先發言表示，聯合工作團隊共分為3個研究小組，分別是流行病學、動物環境溯源小組、分子病學溯源小組，在1月14日至2月10日間進行共28天的調查。他指出，大多數新型病毒都來源於動物，且能導致全球大流行的病毒具備高度適應人類環境的特徵，可能是偶然取得，也可能是通過多個步驟演變而成，而每個步驟都來自於自然的選擇。

他表示，蝙蝠及穿山甲可能是導致新冠疫情的宿主，然而到目前為止，這兩種物種中發現的病毒與新冠病毒的相似度都不足以成為新冠病毒的直接祖先，可能還有其他物種是潛在宿主，比如說鼬科或貓科動物，以及其他物種。

梁萬年說，通過文獻回顧，審查已經發病的研究文獻中還表明新冠病毒早期循環數據，「我們對不同國家數據研究發現，新冠病毒循環可能比最初發現病毒的時間還早。」流行病學研究結果顯示，2019年下半年，武漢未出現未被識別的一定規模新冠肺炎病毒循環。

▲▼中國國家衛健委武漢肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年。（圖／路透）

▲中國國家衛健委武漢肺炎疫情應對處置工作專家組組長梁萬年。（圖／路透）

梁萬年指出，透過實驗室樣本及其他資源的早期溯源工作，針對武漢市湖北省及其他地區在2019下半年約4500逾項標本的檢測，未發現新型冠狀病毒存在，「我們對武漢市233家醫療機構2019年10月1日起因發燒、急性呼吸道疾病、流感、不明原因肺炎4種疾病就診的7萬多份病歷進行調查，同時採集一些病人血液，降行相關抗體檢測，結果均為陰性。隨後由專家進行認真研判，沒有發現符合新冠肺炎的病例存在。」

另外，對2019年12月疫情爆發前2個月內武漢市其他潛在病例進行回顧，也未發現新冠病毒感染病例發生的證據。結合其他數據，上述2個月內武漢市內發生新冠病毒肺炎感染規模的可能性不大。梁萬年說，華南海鮮市場是疫情爆發點，其他市場也有可能出現傳染現象，根據目前資料，無法判定病毒是如何進入海鮮市場的。

梁萬年最後指出，新冠病毒可在冷凍食品包裝及冷鏈產品條件下存活，說明病毒傳播能力及其在低溫潮濕下的作用相關研究需要進一步加強，「華南市場有大量攤位出售冷鏈產品，目前不清楚該市場最初確診病例與銷售冷鏈產品攤位有何對應關係，需要進一步研究。」

▲▼WHO調查小組記者會。（圖／路透）

▲世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）

班巴瑞克發言首先感謝各位媒體，相當關注小組的工作狀況。他表示，此行二個主要目的是了解2019年12月武漢發生什麼、是否可以透過相關線索進一步追蹤疫情起始的時間，追溯到2019年疫情爆發前幾周；第二是了解疫情如何出現、如何傳播給人類。研究已有初步發現，具體內容會在未來的報告中說明。

他提到，就一些細節進行相關討論及深入分析發現，沒有證據表明在2019年12月份發現新冠疫情之前就有大規模爆發，但12月在華南市場、其他市場都有零星疫情，接著在2020年1月出現大規模爆發。

班巴瑞克說，相關證據表明，病毒來自自然宿主，在蝙蝠身上找到非常相似的病毒。但是武漢並非蝙蝠較多的環境，所以不太可能在武漢發生蝙蝠傳人。

華南海鮮市場主要販售冷凍動物產品及海鮮，部分攤商販售養殖野生動物。研究團隊也追溯這些攤位的上游供貨商及養殖場，發現有些產品來自全國各地，有些是自外國進口，所以未來可能須進一步針對供應鏈進行追蹤。

▲▼世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）

▲調查小組在不預設立場的情況下，列出了4個可能的傳播途徑。（圖／路透）

調查小組在不預設立場的情況下，列出了4個可能的傳播途徑，並透過文獻爬梳，確保不會漏掉任何可能。第一個途徑是直接自然宿主溢出，也就是病毒直接從動物傳人；第二為透過中間宿主將病毒引入人類，也就是先感染距離人類較近的動物，再感染人類；第三為透過食物鏈，特別是冷凍食物，作為引入或感染病毒的媒介，或造成和食物相關的病毒感染；第四則為實驗室事故。

班巴瑞克強調，病毒透過中間宿主引入人類是最有可能的路徑，其次則是冷凍食物鏈與動物傳人，一切都需要進一步研究。但透過實驗室傳人的假說可能性極低，因此未來不會進行相關溯源工作

至於未來的研究方向建議，班巴瑞克表示，第一，應擴大全球統一資料庫，包括分子、臨床、流行病學相關數據，包括相關基因序列數據，使全球數據能互相連結，當然也包括動物監測及環境監測相關資訊。

第二個則是，繼續尋找早期可能發生的病例，尋找當時的相關檢驗素材，不只是武漢，也應以不同方式對其他地方進行早期病例的檢測。關於可能成為動物宿主的物種，也應進行更多研究，例如可對蝙蝠做更多採樣，不是只在中國進行。

未來也應進一步了解冷鏈及冷凍食品對病毒的作用，究竟在什麼條件下病毒會傳染人、病毒是否通過一定載體（例如市場的濕度與溫度）。另還應追蹤華南市場2019年12月販售的動物產品來源、目前是否還有樣品保存，再追溯到供應商，了解養殖場環境，以及附近是否有可能病毒來源。

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