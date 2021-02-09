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英宣布：無證移民仍可接種疫苗　人在英國就可免費打！

▲▼新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 全球展開搶疫苗大戰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦8日綜合外電報導

英國政府今天表示，國內的無證移民也能接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，無須先確認身分。

法新社報導，任何身在英國的人，不論移民身分為何，都可以向醫師登記，免費獲得疫苗。

英國邊境執法和調查非法移民是由內政部負責，職權還包括將無權居留者驅逐出境。

但英國衛生部已經明確向國民保健署（NHS）官員表示，民眾可以接種2019冠狀病毒疾病疫苗、接受病毒篩檢、獲得醫療服務，不必接受任何身分檢查。

一名政府發言人說：「2019冠狀病毒疾病疫苗將提供給任何在英國的人免費接種，無論移民身分為何。」

「我們會盡早與已和家庭醫學科醫師登記的人聯繫，我們也正努力和合作夥伴及外部組織攜手，聯繫尚未與家醫科醫師登記的人，以確保他們也能獲得疫苗。」

英國是全球疫情最嚴重的國家之一，已有超過11萬2000人因染疫喪命，正採取有史以來最大規模的疫苗施打計畫來擺脫這個情況。

目前為止，英國已經有1100萬人注射了美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，或是牛津大學（Oxford University）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的疫苗。

但英國政府訂下的目標，是要在本週結束前，替風險最高的1500萬人接種疫苗。

英國境內有多少人沒有合法的身分，目前不得而知，根據一些估計，可能多達130萬人。（譯者：李晉緯／核稿：曾依璇）

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