兒子遭欺負…莽父怒「拎起仇人」重摔在地！　男孩頭部撞擊失憶

▲父親氣到直接將男孩拎起。（圖／翻攝自《BANATUL AZI》）



記者張方瑀／編譯

羅馬尼亞一名29歲父親，日前帶8歲的兒子到公園玩的時候，疑似兒子與其他玩伴發生爭執，沒想到這名父親為了幫孩子出頭，竟直接將另一名13歲男孩「拎起來」，再用力地摔到地板上。這名男孩疑似因頭部受到撞擊，躺在地上久久無法起身，目前還在醫院接受治療，甚至出現失憶的狀況。

根據《G4Media》報導，羅馬尼亞東部城市胡內多阿拉（Hunedoara）一名29歲的父親7日帶著8歲兒子到公園玩，結果兒子疑似和另一名13歲男孩發生爭執，男子得知後竟然直接走到男孩面前，將他直接「拎起來」往前走了幾步，藉著直接將他用力摔在地上。

▲男孩重摔在地昏迷不起。（圖／翻攝自《BANATUL AZI》）



從曝光的影片可以看到，男孩墜地時背部、頭部受到重擊，眼睛緊閉躺在地上，久久無法起身，過了將近10秒之後，才有一名女子上前關心傷勢，而該名男子走出公園時也用力將兒子推倒在地。隨後男孩立刻被送往醫院，目前還在接受治療，甚至還出現失憶的狀況；而這名父親也立刻因暴力犯罪，遭到警方逮捕拘留。

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