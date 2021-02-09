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女駕駛驗車！師傅驚見底盤「詭異圓形裝置」　網全嚇瘋：救人一命

▲修車廠師傅發現女顧客車子底盤被裝跟蹤器。（圖／翻攝TikTok@kaos_noe）

▲外國一名修車廠師傅發現女顧客的車子底盤被加裝跟蹤器。（圖／翻攝TikTok@kaos_noe）

記者吳美依／綜合外電報導

外國一名修車廠師傅替女性客人驗車，對方特別提到，很擔心「瘋狂的前男友」在某處偷偷動了手腳。他一開始半信半疑，未料果真在底盤發現一顆追蹤器，立刻將此事拍成影片，分享至TikTok。網友們看了簡直不敢相信，紛紛留言表示，此舉很可能「拯救了她（女性客人）的生命」。

師傅在影片中說道，「我以為沒人真的會這麼做，但是……」接著把鏡頭轉至汽車下方，底盤靠近輪胎處竟出現一個可疑的圓形裝置。他掃描上面的QR Code，追查之下才發現，此商品原本是追蹤包裹的工具，卻被某人用來跟蹤這名女顧客。

@kaos_noe

What the F.... ##fyp ##fy ##mechanictiktok ##someoneisgoingtojail ##parati ##foryoupage

Oh No - Kreepa

此影片已經累計超過180萬次觀看、38萬讚與3千多則留言。目前尚不清楚當事人是否採取行動，或者執法單位是否開始關注此案。

許多網友看了既生氣又擔心，紛紛留言感謝師傅認真看待顧客的擔憂，而不是一昧認為對方「瘋了」，「謝謝你檢查了」、「我很高興你發現它」、「一個女人對於前任出現安全疑慮時，千萬不要猶豫，必須證明自己安全才可以」。

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