男童吞54磁球險死！用身體實驗害「腸破洞嘔綠汁」　手術6hrs搶救

▲英國男孩吞下54顆小磁球,險些釀成生命危險。(圖/翻攝自推特/@nypost)

記者葉睿涵/綜合報導

英國曼徹斯特一名痴迷科學的12歲男孩莫里森(Rhiley Morrison),為了試驗磁鐵在人體內是否仍有磁性,並且想看看磁鐵經過腸胃之後排泄出來的樣子,於是大膽吞下54顆銀色小磁球。這名男孩4天後發現,自己無法將小磁球排出體外,只好向母親坦誠自己做的蠢事,並被緊急送往醫院,接受長達6小時的手術。

綜合《紐約郵報》和《地鐵報》報導,莫里森的母親表示,兒子是一名自閉症和多動症患者,但對科學非常著迷,也熱衷於動手做實驗;當醫生從莫里森的體內取出54顆小磁球時,她嚇得「說不出話來」,因為醫生告訴她,要是莫里森沒有及時求救的話,就會有生命危險。

