女教師上課「忘情摸摸」自拍片流出！　19名小二生在教室全程目睹

▲美國一名代課老師被指控在2年級學童的課堂上自慰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州發生一起誇張事件。30歲的艾蜜莉亞（Amelia Ressler）是一名代課老師，但竟在2年級學生的課堂上自慰，還將過程全部拍攝下來，並將影像散播出去。她的行徑曝光後於5日落網，並被指控19項猥褻兒童罪名。

WXIA TV等外媒報導，此事件發生於1月28日上午7時30分至下午2時30分之間。錫安山小學（Mt Zion Elementary School）得知此事，立刻通報相關單位，稱艾蜜莉亞於7、8歲學童在場的情況下「從事不雅與不道德的行為」。

▲艾蜜莉亞（Amelia Ressler）在小學生面前自慰。（圖／翻攝卡羅頓郡警長辦公室）

卡羅頓郡（Carrollton）警長辦公室的赫爾西（Ashley Hulsey）警官表示，由於艾蜜莉雅將自拍影片流傳出去，因此警方很快就取得證據，「孩子們經歷了不該經歷的事情，導致他們與家長都承受著精神上的痛苦。這一點成為我們調查此案的動力，最後才能盡快將她繩之以法」。

赫爾西還透露，調查人員正在偵訊19名當時坐在教室裡的學童，此後可能會提出更多指控。

猥褻兒童在喬治亞州屬於重罪。艾蜜莉亞8日首次出庭，目前仍被關押在郡立監獄內，保釋金未定。

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