南韓國營公司竟考慮「幫北韓蓋發電廠」！派員工黑箱密會北韓人士

▲南韓韓國石油公司疑似與提案助北韓蓋天然氣發電廠，圖為停工中的開城工業區。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日前南韓才驚爆，產業通商資源部某公務員刪除的電腦文件中，竟包含該部門在討論階段中研擬與北韓展開「經濟合作」，欲協助北韓興建核電廠的內容，使朝野爭執不休；然而在野黨國民力量的國會議員李喆圭（이철규）又有新動作，指出韓國石油工公社某職員2019年竟私自與北韓產業界人士在俄羅斯會面，提議幫助北韓蓋發電廠。

對此，南韓統一部解釋，當時一切事件已依照合法程序進行。

根據韓媒《東亞日報》，國會議員李喆圭掌握一份韓國石油公社A次長（現已擔任某處長）的「北韓居民接觸申告受理書」，指出A某向南韓統一部提出申請，表示計畫2019年11月29日至12月1日前往俄羅斯海參崴會見北韓民族經濟合作聯合會參事李豪南（리호남，音譯），獲統一部批准，而文件上所登載的出差目的為「北韓與俄羅斯間的交易與能源產業合作方案探討」、「釐清交界地帶產業與貿易現況」。

而在該份文件關於是否會見北韓人士，A某以手寫表示「會面（1人）」。根據李喆圭的說法，A某所要見的人確實為來自北韓的李豪南，且期間在海參崴樂天飯店與李豪南見面2次。

A某事後更直接造訪李喆圭議員的辦公室，向其說明當時的情況。當時李豪南問到，「如果（北韓）要買俄羅斯的天然氣，韓國石油公社能幫買嗎？」；A某以「很困難」當場拒絕，不過卻又表示，「北韓開發元山葛麻觀光園區時使用的是何種能源？若天然氣發電廠進駐，則能提高開發速度，大概1年就可以完工。」

報導指出，李豪南生於1953年，在北韓長期主掌兩韓經濟合作事業，2007年盧武鉉政府時，曾在北京與當時被委認為密使的前忠清南道知事安熙正（안희정）見面。

根據《韓聯社》報導，南韓統一部於今（9）日針對上述內容透過書面聲明表示，當時韓國石油公社所提出的申請皆符合法定程序，強調是韓國石油公社為因應日後兩韓可能展開的經濟合作而預先做準備。

而對於是否曾提議幫助北韓興建天然氣發電廠，統一部僅表示，「從未檢討過相關方案。」

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