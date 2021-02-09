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美參議院開審彈劾案！　川普表明「不出席」作證

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國聯邦參議院明天將正式審理前美國總統川普的彈劾案。參眾兩院兩黨黨鞭今天就審理程序與時間表達成共識，若沒有傳喚證人，審理最快下週就能結束。

在美國國會山莊於1月6日遭到川普（Donald Trump ）支持者闖入大肆破壞，造成5人喪生後，美國聯邦眾議院以煽動叛亂為名，對川普提出彈劾。眾議院於1月13日針對彈劾案進行表決，以232票贊成、197票反對，通過此案。投下贊成票的議員中，有10人是川普在共和黨內的同志。

川普成為美國史上首位遭到2度彈劾的美國總統。不過，川普已經表明不會親自出席彈劾案作證。

川普的彈劾案已於1月25日正式送交參議院，並從本週展開審理。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天就審理程序與時間表達成共識，審理將從明天正式展開。

舒默表示，各方同意的架構十分公平，允許透過審理，實現找到真相與問責的目的。麥康奈也對達成一項「保留正當程序與雙方權利的協商」表示滿意。

根據協商內容，就審理此案是否合乎憲法進行4個小時辯論後，參議院將進行表決，以簡單多數決方式決定是否有權審理前任總統。川普團隊與不少共和黨籍參議員都表示，對卸任總統進行彈劾不合法。

參議院審理此案的正式公開辯論將自10日起展開。眾議院彈劾經理與川普法律團隊各自有16小時辯論陳述，還將安排參議員質詢時間。若雙方同意不找證人，審理最快下週就能結束。

儘管川普二度遭到彈劾，且民主黨連同無黨籍也拿下參議院過半席次，但由於彈劾需要2/3參議員同意才能通過，意味彈劾案要過關，至少需要17名共和黨議員倒戈。

不過，從共和黨籍參議員藍德．保羅（Rand Paul）日前在議場提出動議，要求表決彈劾審判是否違反美國憲法時僅5名共和黨議員跑票，顯示共和黨內部仍團結，川普彈劾案通過機率不大。

川普在2019年12月就曾因濫用職權與妨礙國會調查，遭到眾議院提請彈劾。雖然彈劾案最後未能在參議院獲得2/3票數同意，但川普已成為繼1868年的約翰遜（Andrew Johnson）與1998年的柯林頓（Bill Clinton）後，美國第3位遭到國會彈劾的總統。

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