2屍3命！新婚夫妻遭警誤指為搶匪「飛車追捕」…撞公車起火慘死

▲ 年輕的新婚夫妻在事故中喪生。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦2019年發生一起悲劇，一對年輕的新婚夫妻被指為一起持刀搶劫案的嫌犯，在警方飛車追逐之下，他們的車迎頭撞上另一輛車後起火燃燒，2人和未出生的女兒都當場死亡。事後發現，他們和搶劫案毫無關係。相關調查將於當地時間9日重啟，這起案件也再度引起關注。

19歲的派屈克（Patrick McDonagh）和18歲的孕妻肖娜（Shauna）來自倫敦北部埃奇韋爾（Edgware），2019年2月在倫敦西部的阿克頓（Shauna）附近以時速143公里的速度撞上一輛長途公車，雙雙身亡。當時肖娜已經懷胎八月，他們的女兒原預計在同年情人節出生。

事發前，警方獲知這對夫妻駕駛的車輛可能與倫敦哈羅區一起嚴重搶案有關，歹徒做案時使用武士刀。駕車追逐這對夫妻的員警格蘭特（Corin Grant）說明，他正尋找逃逸的搶匪之際，這對夫妻在他面前闖了紅燈。格蘭特隨即亮起藍燈，示意他們停車。但當他們停在路邊，另一名員警靠近駕駛座時，他們又高速開走，警方隨即展開追逐。

派屈克和肖娜闖過好幾個紅燈，接著開上A40公路。由於路況太過危險，警方被告知停止追逐。約60秒後，直升機上的警員便在空中目睹「巨大的撞擊」。警方趕到現場後看見他們的車輛橫跨在公路中央，乘客已經身亡。

另一名涉入此案的員警表示，「我們得知這輛車可能和一起使用武士刀的嚴重搶案有關。我相信根據先前我們針對這起搶案開的會議，事實並非如此。但很明顯地，當時我們必須根據我們取得的資訊採取行動。」

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