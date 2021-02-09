菜價崩盤恐至清明！農民兩邊賠心淌血　最強菜農：放著爛當肥料

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

今年受到一波波寒害影響，再加上受疫情衝擊，各項活動和尾牙紛紛停辦，市場消費動能不足，葉菜類價格崩跌，嚴重衝擊到菜農生計，短期葉菜類每公斤平均交易價9.5元，跌破10元關卡，農民辛苦種植蔬菜等不到盤商交易，最強菜農林佳新也入不敷出，他今天受訪時坦言「就放著爛當肥料吧」。

▲菜價崩盤，菜放著爛。（圖／林佳新提供，以下同）

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▲菜價崩盤果菜市場菜連箱丟。

從來沒有這麼慘過，高麗菜從1月初至今已交易價已下跌66％，增量12％；花椰菜交易價下跌68％，量增加約93％；油麥菜也跌約77％，市場交易量增加約31％；更嚴重的是，茼蒿類交易跌價86％，量提升30％。

短期葉菜類萵苣、青江白菜，雲林縣產區氣候和穩定，生長情形順暢，西螺果菜市場到貨量500多公噸，受到傳統消費市場需求降低，承銷需求減弱價格下跌，大宗蔬菜類高麗菜，正值產期貨原充裕，受整體市況趨弱影響，買氣減緩，每公斤交易平均7.6元、包心白菜4.1元。

日前雲林縣農業處長吳芳銘在臉書po文說，台北第二果菜市場由於到貨量過多，場地位置和冷鏈設備不足，已規定未卸貨的貨車不得進入市場拍賣，請農友調整至其它市場進行交易。

由於未能達成交易，在現場上可看到許多葉菜類被拆箱丟棄成堆，不僅農民辛勤耕種的血汗錢血本無歸，還要倒貼運輸、整理及紙箱等費用，必須再付錢才能放人，賠錢捶心肝。

林佳新直言，今年冬天受幾波寒流侵襲後，蔬菜都已經凍傷，只能放著讓它爛，但在大型連鎖超市看到的進口高麗菜，半顆販售就80元，但產地價直殺一大顆20元，市價2顆50元，雖然價格超親民，但供需無法得到平衡，只能認賠賣出，極有可能會一路下殺到清明節，建議消費者在年節時採購享用，多加照顧小農。

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