恐怖雪崩10秒吞沒滑雪客！　他厚雪中挖出自己救出被活埋兄弟

▲男子意外拍下被雪崩活埋過程。（圖／翻攝自Facebook／Miles Penrose）
記者李振慧／綜合報導
美國猶他州薩米特郡(Summit County)一名男子近來在當地滑雪時，突然遇到超級大雪崩，意外記錄下自己被活埋的恐怖瞬間。影片中可看到，不到10秒的時間，巨大雪浪排山倒海般向滑雪客襲來，他和弟弟雖然立即打開雪崩背包，2人仍當場被巨量雪覆蓋。
男子彭羅斯(Miles Penrose)6日與5名好友一同到奧克利市(Oakley)附近的滑雪場遊玩，為了防範雪崩雖然每人都有準備收音機、信號座標發射器與雪崩背包，然而真的碰到恐怖雪崩，仍被大雪吞噬。
彭羅斯表示，他當時正在用手機紀錄弟弟的滑雪英姿，沒想到後方剛好發生雪崩，「我看到山上面的雪被抖了下來，本來以為是地震，接著就被瞬間崩落的大雪擊中」，當下他立即通知朋友們趕快打開雪崩背包，然而仍擋不住恐怖大雪，下半身慘遭活埋，他奮力把自己從雪中挖出後，循著弟弟的求救聲，順利把被活埋的對方給救了出來。
同行的朋友卡隆(Nate Carlon)表示，一同前往的6名友人其中4人都被活埋，幸好大家最後都幸運脫困，「這是奇蹟，每個人最後都成功逃脫並且很安全」。當局表示，當天一共發生多起雪崩事件，在米爾溪峽谷(Mill Creek Canyon)造成4名滑雪客死亡，還有多名遊客受傷，目前仍在調查觸發雪崩的原因。
PLEASE SHARE!!!! Today we were riding in the uintahs, the snow was great up high and it was finally feeling like we had...由 Miles Penrose 發佈於 2021年2月6日 星期六
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