伊朗神職人員警告：打新冠疫苗「會變同性戀」　別靠近他們！

▲ 大不里士過去曾稱，將紫羅蘭精油塗在肛門上可治療新冠肺炎。（圖／翻攝自大不里士官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球瘋搶新冠疫苗之際，伊朗神職人員大不里士（Ayatollah Abbas Tabrizian）竟稱接種疫苗者「會變成同性戀」。他是伊朗頗受歡迎的宗教人物，日前在社群媒體上以此為由警告他的21萬名粉絲，不要靠近任何已施打疫苗的人，引來許多伊朗人和LGBT族群嘲笑。

根據《耶路撒冷郵報》，大不里士2日在Telegram上發文指出，「不要接近那些接種過新冠疫苗的人。他們已經變成了同性戀。」他住在伊斯蘭聖地庫姆（Qom），被追隨者稱為阿亞圖拉（Ayatollah），過去也曾因宣揚偏見和西方醫學相關虛假消息等言行陷入爭議，包括燒毀《哈里遜內科學手冊》（Harrison's Manual of Medicine）。

伊朗反對派弗柔第（Sheina Vojoudi）指責，「大不里士和同個政權的其他神職人員一樣，將所有問題和性行為掛勾。伊朗神職人員缺乏知識和人性，大不里士散播這種瘋言瘋語的目的是使人們不要接種疫苗。同時政權領導人和其他官員得到輝瑞疫苗，卻以『不相信西方』為由，不提供給人民。」

英國人權倡議者塔切爾（Peter Tatchell）則指出，大不里士將對科學的無知與其對同志的厭惡粗魯地結合，在毫無證據的情況下妖魔化疫苗接種計畫和LGBT族群，更試圖嚇唬公眾，使他們不施打疫苗，加劇疫情、危及生命，「他是伊朗宗教及政治領袖的典型，怪異且不理性地將同志和雙性戀者當成代罪羔羊，將神學偏見置於科學知識以前。」

伊朗對同志極為保守，自1979年革命以來，已有數千名同志在伊朗被處決。該國外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）先前表示，「我們的社會有道德原則，我們依照這些原則過生活」，駁斥國際社會對其反同政策的憤怒。

該國對同性戀者的不寬容並未延伸至整個LGBT族群，因為這個中東國家在法律上承認變性人的權利。變性手術在伊朗不僅合法，還受到政府補助，也使伊朗成為繼泰國後，全球變性手術第二發達的國家。但人們普遍認為，這並非因為支持變性人，而是為了「解決同性戀問題」，敦促他們改變生理性別，就能成為異性戀。

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