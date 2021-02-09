環時批Clubhouse：中國在「海外社交媒體」上沒言論自由

▲應用程式Clubhous遭中國封鎖。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

社群平台「Clubhouse」近日在全球爆紅，吸引包含台海兩岸的網友在「房間內」暢聊，網路上更炒到每個邀請碼要價300元人民幣，結果Clubhouse還是在8日被北京當局封鎖。《環球時報》也痛批在Clubhouse上，親中聲音很容易被壓制，「在海外社交媒體上，中國永遠不存在言論自由」。

《紐約時報》指出，Clubhouse對中國大陸網友來說，是一個能夠進行跨境自由對話的罕見時刻，他們這幾天裡，數千人聚集在Clubhouse房間內跟來自兩岸三地，甚至是新疆、西藏的網友討論各種有爭議的話題，不受嚴格的「防火牆」限制，這也讓稀有的「邀請碼」在網路上炒到每個300元人民幣（約台幣1322元）。

中國官媒《環球時報》則在社論中痛批，Clubhouse上的政治討論往往是片面的，親中的聲音很容易被壓制，「在海外社交媒體上，中國永遠不存在言論自由，片面的觀點很容易壓制揭露謊言的聲音。」中國網路意見領袖「兔主席」（Chairman Rabbit）也說，「我們大多數的大陸同胞最終都不會使用這款應用程式。」

來自北京新創產業的蘇小姐表示，Clubhouse被封鎖只是時間早晚的問題，她曾在聊天室內碰過維吾爾族人，「這真的是我們在大陸通常接觸不到的訊息。」《中國數字時代》創辦人蕭強指出，Clubhouse正是中國當局者不想看到的大規模、自由、公開的線上交流，「但這也提醒我們，只要有機會，中國人就會彼此交談、傾聽不同觀點。」

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