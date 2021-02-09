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「川金會」你儂我儂夢一場！聯合國安理會：北韓從未停止研發核武

▲▼北韓最高領導人金正恩表示，將持續研發核武與各種戰略飛彈等武器。（圖／路透社）

▲北韓最高領導人金正恩表示，將持續研發核武與各種戰略飛彈等武器。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國前總統川普曾強調，在與北韓（朝鮮）最高領導人舉行數次世紀性的會面後，北韓便從此停止核武試驗、戰略性飛彈試射，宣稱自己成功擋下美國與北韓之間的大戰。不過，一份聯合國安理會的報告卻指出，北韓直到2020年仍不斷設法維持並發展核武與戰略導彈軍備。

根據《路透社》於當地時間8日報導，聯合國安理會收到轄下對北韓制裁委員會專家小組的報告，內容指出北韓仍然持續生產核分裂性物質、維持核武設施，並持續更新彈道飛彈系統，且持續試圖從國外引進原料與技術，以確保能持續進行戰略武器研發。

該份報導也指出，北韓從2020年起在各種閱兵儀式中，向外界展現新研發的短中程飛彈、潛射彈道飛彈、洲際彈道飛彈，「雖說去年一整年的時間，北韓從未進行任何一場核武或彈道飛彈實驗，但北韓卻宣誓已就研發新型彈道飛彈彈頭實驗與生產，以及核武研發上進行準備。」

▲▼北韓近年即使未進行核試爆，卻仍持續研發潛射彈道飛彈等戰略武器。（圖／路透社）

▲北韓近年即使未進行核試爆，卻仍持續研發潛射彈道飛彈等戰略武器。（圖／路透社）

據悉，先前美國國務院就有不具名的關係人士於7日向《自由亞洲電台》（RFA）發表評論，認為北韓在研發核武與各種強大破壞性的戰略飛彈等武器上，依舊具有強烈意志，不僅迫使國際核武禁擴條約影響力弱化，更對全球和平與國防安全構成嚴重威脅。

其實南韓國防部洞悉北韓軍事動向，在最新一期的《2020國防白皮書》指出，北韓不斷擴充軍事力量，用於製造核武器的鈽多達50公斤。然而，新任南韓外交部長鄭義溶（정의용）在就任前的人事聽證會上卻表示，北韓2017年之後就未再進行核試，「由此可知，北韓金正恩具有推動無核化的意志。」

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