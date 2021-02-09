梅根人氣慘跌！僅受32％民眾歡迎　比「最惡婆婆」卡蜜拉還惹人嫌

▲英國最新民調指出，王子妃梅根（Meghan Markle）人氣暴跌，比婆婆卡蜜拉更不受歡迎。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

英國市調公司YouGov針對最具話題性的前15名王室成員展開人氣調查，最新數據顯示，王子妃梅根（Meghan Markle）人氣暴跌，位居第11名，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的婆婆卡蜜拉（Camilla）。

根據YouGov數據，在1515名英國成年人中，32％對梅根抱持正面看法，25%態度中立，但高達40%帶有負面觀感。但若把受訪者年齡限縮於千禧年世代，也就是1981至1996年間出生的年輕族群，則有41％持有正面看法。

《每日快報》（The Daily Express）指出，本民調實施時間為2020年10至12月。梅根在年輕族群中較受歡迎，但較年長的世代鮮少有人對她投以正面評價。

▲查爾斯王儲（左）與夫人卡蜜拉（右）。（圖／達志影像／美聯社）



卡蜜拉被視為破壞查爾斯王儲、黛安娜王妃感情的感情介入者，向來不太受到英國民眾歡迎，但本次卻人氣大增，上升至第9名。在1430名英國成年人中，37％對她持有正面看法，30％態度中立，僅26%帶有負面觀感。人氣程度只落後哈利王子的41％幾個百分點，甚至超越媳婦梅根。

另外，YouGov同一份民調也指出，威廉王子（Prince William）成為目前最受歡迎的王室成員，其次才是女王伊莉莎白二世。

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