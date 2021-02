馬斯克自掏腰包賞金28億元！　推動4年內發展「碳捕捉技術」

▲馬斯克想鼓勵新創公司發展碳捕捉技術。(圖/視覺中國CFP)

記者張靖榕/綜合外電報導

特斯拉與太空探索公司「SpaceX」創辦人,甚至進軍「腦機聯合」的「最富有斜槓仔」馬斯克(Elon Musk)日前表示,將提供1億美元(約新台幣27.8億元)獎金,頒給未來4年內發明出最佳「碳捕捉技術」的人或團體。

根據美媒「CNBC」報導,馬斯克在1月21日發布推文,鼓勵人們發明碳捕捉技術(carbon capture),並為比賽的冠軍提供1億美元的獎金,不過他當時僅拋出對此想法的興趣,仍有許多細節有待釐清。

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology