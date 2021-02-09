馬斯克自掏腰包賞金28億元！　推動4年內發展「碳捕捉技術」

▲馬斯克想鼓勵新創公司發展碳捕捉技術。（圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉與太空探索公司「SpaceX」創辦人，甚至進軍「腦機聯合」的「最富有斜槓仔」馬斯克（Elon Musk）日前表示，將提供1億美元（約新台幣27.8億元）獎金，頒給未來4年內發明出最佳「碳捕捉技術」的人或團體。

根據美媒「CNBC」報導，馬斯克在1月21日發布推文，鼓勵人們發明碳捕捉技術（carbon capture），並為比賽的冠軍提供1億美元的獎金，不過他當時僅拋出對此想法的興趣，仍有許多細節有待釐清。

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

「XPRIZE Foundation」為一非營利組織，自1994年便開始頒發航太、海洋、學習、健康、能源、環境、交通運輸、安全和機器人技術等獎項。該組織負責舉辦此次「碳捕捉技術」的比賽，並於美東時間周一（8日）宣布，本次新創獎冠軍將由發展出從大氣與海洋中「蒐集並移除」最多碳，並且具安全和經濟效率之技術的人獲得。

比賽時間為期4年，由今年4月22日「地球日」正式開跑，並於2025年的地球日截止，1億美元獎金由馬斯克提供。

馬斯克的聲明在周一由「XPRIZE Foundation」公布，文中說道希望能為世界帶來具有實質意義的影響，他希望有團隊能真的做出規模達千兆噸級的碳捕捉系統，「不論代價為何，時間最重要。」