澳智庫：北京將透過貿易、軍演施壓　逼台灣談統一

▲報告指出，習近平已下定決心要在他這一代解決台灣問題。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

兩岸形勢依舊緊繃，澳洲智庫「中國事務」（China Matters）9日發布研究報告指出，中國大陸國家領導人習近平不同於以往的中共領導人，他已下定決心要在他這一代解決台灣問題，接下來可能會採取貿易、軍演等施壓手段，讓台灣政府坐上談判桌承諾統一。

據《衛報》報導，「中國事務」指出，澳洲與同盟國應提前計畫部署，若北京對台灣施加壓力，將如何共同防範。

創辦人雅各布森（Linda Jakobson）表示，習近平雖然不太可能會下令解放軍全面攻台，但很可能會開始逐步出招脅迫，以破壞台灣的社會穩定，迫使其接受統一談判。

雅各布森接著指出，脅迫手段包括透過台商施壓、要求國際航班只能在兩岸中二選一、發動假訊息戰或駭客攻擊、在鄰近台灣海岸處持續軍演。

▲中共解放軍。（圖／CFP）

雅各布森指出，兩岸的軍事對抗和全面危機，將嚴重影響區域貿易，並嚴重損害澳洲依賴的貿易經濟，澳洲需要開始思考應對政策，例如是否會禁止向中國出口鐵礦石；若北京關閉台灣的電力和通訊網路，澳洲要如何應對？報告建議，澳洲政府應該與盟友商討，如何在北京繼續向台灣施壓時祭出反擊對策。