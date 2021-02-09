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澳智庫：北京將透過貿易、軍演施壓　逼台灣談統一

▲▼1月22日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。（圖／新華社）

▲報告指出，習近平已下定決心要在他這一代解決台灣問題。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

兩岸形勢依舊緊繃，澳洲智庫「中國事務」（China Matters）9日發布研究報告指出，中國大陸國家領導人習近平不同於以往的中共領導人，他已下定決心要在他這一代解決台灣問題，接下來可能會採取貿易、軍演等施壓手段，讓台灣政府坐上談判桌承諾統一。

據《衛報》報導，「中國事務」指出，澳洲與同盟國應提前計畫部署，若北京對台灣施加壓力，將如何共同防範。

創辦人雅各布森（Linda Jakobson）表示，習近平雖然不太可能會下令解放軍全面攻台，但很可能會開始逐步出招脅迫，以破壞台灣的社會穩定，迫使其接受統一談判。

雅各布森接著指出，脅迫手段包括透過台商施壓、要求國際航班只能在兩岸中二選一、發動假訊息戰或駭客攻擊、在鄰近台灣海岸處持續軍演。

▲中共解放軍,陸軍,武統,大陸軍隊。（圖／CFP）

▲中共解放軍。（圖／CFP）

雅各布森指出，兩岸的軍事對抗和全面危機，將嚴重影響區域貿易，並嚴重損害澳洲依賴的貿易經濟，澳洲需要開始思考應對政策，例如是否會禁止向中國出口鐵礦石；若北京關閉台灣的電力和通訊網路，澳洲要如何應對？報告建議，澳洲政府應該與盟友商討，如何在北京繼續向台灣施壓時祭出反擊對策。

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