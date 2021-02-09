命理師警告：牛年「1生肖」浮誇恐淪草包　桃花急躁有血光糾紛

▲2021辛丑年的桃花，是「午」元素；代表會奔波、異地戀、易被動，顯示出不確定因素高，不安全感重，要積極連結的一年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

過幾天就要揮別2020鼠年，迎接2021年的辛丑年、牛年，易經命理老師高煜霖用「年度」的天干、地支間，「辛」、「丑」的連動性演繹，辛丑年是需靠自己打拚，才有成果的一年，意即老天爺恐會「作壁上觀」，凡事要靠自己爭取的概念；並因壓力山大，會桃花糾紛頻傳，建議往更高層次努力，可化解殺氣。

易經命理老師高煜霖分析，所謂「老天爺幫忙」，就是指「運氣」，命理的專業名詞就是「福星貴人」，命理演算公式，辛丑年的福星貴人是「巳」元素。但可惜，「巳」在辛丑年卻是「空亡」，意指「沒有了」；這也暗喻做事，切勿心存僥倖，要腳踏實地，一步一腳印前進，才能圓滿。

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高煜霖表示，「巳」五行屬火，在生活上顯示「積極」「熱情」之意，也就是說，太過積極、熱情，如果沒有真材實料，一下就被看破手腳，糾紛即起之意。「巳」也代表12生肖的「蛇」，蛇是夜行動物，如融入命理的年運作解釋，意指要低調做事，方可大吉，因「棒打出頭鳥」。

不過年運顯示，很多人為了吸引旁人的關注，會特別的浮誇、高調；套入上述重點顯示出「小心做白工」，並落下「草包」標籤。

在職場事業運部分，高煜霖提到，2021辛丑年，與「工作、事業、財運」連動的是「酉」元素；即要堅持、慣性、持續，成績才會顯現之意。如果工作遇到瓶頸，建議可找前輩或會的人來協助，不知道要找誰，或是沒有可信任的人，則可去進修學習。此外，創業者、企業主或老闆的公司或團隊遇到瓶頸，可採取「鯰魚效應」，簡單說，可找「空降部隊」，問題自然迎刃而解。

在人際關係、感情方面，高煜霖指出，2021辛丑年的桃花，是「午」元素；代表會奔波、異地戀、易被動，顯示出不確定因素高，不安全感重，要積極連結的一年。如此，容易「有一好，沒兩好」，簡單說，如果重心放在事業工作或朋友、同事身上，感情無法兼顧；反之，重心放在戀愛、家庭上，工作易停滯的概念。

另辛丑年有暗藏「桃花殺」的「丁」元素，民眾要小心，若沒有說清楚、曖昧不清，產生認知不同，易有糾紛，嚴重則會有血光之災。想兼顧人際跟感情的桃花，建議用時間換取空間，不要急著馬上要有結果；要採取細火慢燉，時間拉長，並在觀念、作法、態度上溝通清楚，給雙方空間，最後，則容易魚與熊掌，都會取得的概念。

高煜霖表示，2021辛丑年雖是凡事靠自己居多，少有僥倖可言，不過從「天乙貴人」的元素來看，卻有靠外力可自助的作法。該元素是指「午」和「寅」；這裡的「午」和桃花的「午」，解讀不同。意即要跟對人、要有傻勁，後續易演變成傻人有傻福，或無心插柳，柳成蔭的結果之效；「寅」則是專業、深入的概念，簡單說，不懂得要找懂的問，或找顧問性質的角色之類的，或是要去再進修，提升層次之意。

若民眾用經驗、科學的角度，仍找不出解決方案，建議找信任的「心靈導師」，或是資深前輩，亦可能是客觀的命理老師等身分的人來請益、諮詢，方能有較好的效果。



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