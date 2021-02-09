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菲學者投書《日經》：台灣抗疫成績展現政府領導力

▲▼總統蔡英文與美國駐聯合國大使克拉芙特視訊對話。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲總統蔡英文領導的政府打出高品質防疫。（圖／翻攝蔡英文臉書）

文／中央社東京8日綜合外電報導

菲律賓政治學者海達里安今天投書日經亞洲（Nikkei Asia）指出，去年全球疫情肆虐，台灣和越南因防疫和經濟表現優異而聲名大噪，關鍵在於兩國展現高品質的政府治理和領導力。

海達里安（Richard Heydarian）表示，台灣和越南去年皆成功保護國民免於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最壞衝擊，也都拜國家支持下出口暢旺及振興措施之賜，去年經濟成長率超越2%；反觀菲律賓和印度經濟萎縮幅度達2位數。

海達里安提出3項有相互關係的因素，說明台灣和越南卓越的抗壓能力。

首先是社會凝聚力。他親身觀察到，從戴口罩、維持基本衛生習慣到遵守社交距離，兩國民眾都展現高度互信及對政府領導官員的信賴，這有部分或許歸因於兩國皆有儒家文化根源。

但除此以外，政府領導力也很重要。海達里安舉例，台越民眾都有秩序遵守社交距離規定，反映出兩國政府領導階層的品質。

海達里安說，台灣總統蔡英文和越南國家主席阮富仲領導的政府，都展現堅實的精英管理能力。兩國領導階層皆透過強調科學和公共衛生教育，以及維持政府不同層級和公民社會之間的合作，成功超前部署度過疫情危機。

不僅如此，海達里安還點出，在疫情爆發初期，台灣和越南政府便迅速關閉和中國的邊界或交通，不懼怕可能產生的後果。

最後一項關鍵因素，則是政府組織的強健度和品質。海達里安分析道，許多西方國家機構經過數十年新自由主義改革後，能力持續減弱；從英美等國處理疫情危機的表現相對糟糕，正可以看出。

相較之下，台灣和越南的國家機構則保持強健的發展狀態，這使得不同政府單位間更能協調合作因應危機、提供民眾適當協助，並鼓勵民眾配合，還能在全球經濟衰退之下，讓國內工業生產力持續旺盛。

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