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緬甸大城「仰光、瓦城」實施宵禁！　軍方總司令政變後首發表談話

▲▼緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在政變後首度發表電視講話。（圖／路透）

▲緬甸國防軍總司令敏昂萊政變後，首度發表全國電視講話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

緬甸軍方政變擄走民選政府領導人翁山蘇姬等人後，民眾紛紛展開不合作運動，過去3天更出現街頭示威抗議的情形。國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權的國家管理委員會8日晚間宣布，國內最大城仰光（Yangon）和第二大城瓦城（Mandalay，又譯瓦城）實施宵禁。美國大使館證實已接獲通告，軍方實施宵禁時間為晚上8時開始後的8小時。

自翁山蘇姬與民選政府於上周遭軍方政變拘捕後，緬甸從在住家陽台敲打鍋碗瓢盆以示抗議的行動，到醫護、工人罷工之後，進一步演變成群眾力量更大的街頭反政變抗議。8日抗議活動進入到第三天，全國數千名示威者高舉牌子大喊訴求，要求軍方釋放實質領袖翁山蘇姬；然而7日晚間一輛輛軍卡早已開進仰光，外界當時擔心軍方將有進一步的鎮壓或較激烈的行動。

▼近來亞洲多國反專制的示威抗議均會出現「三指禮」，典故出自知名著作改編電影《飢餓遊戲》，十二區人民的一項傳統，當在葬禮或罕見場合必須致意時，會高舉三指禮，代表感謝、敬愛，以及向所愛之人道別，後演變成底層對抗專制極權的象徵手勢。（圖／路透，下同）

▲▼緬甸民間聲援被捕的翁山蘇姬，在遊行中舉起電影《飢餓遊戲》中的三指禮，象徵「自由、平等、博愛」。（圖／路透）

▲▼ 緬甸最大城仰光8日也湧現示威人潮。（圖／路透）

▲▼ 緬甸最大城仰光8日也湧現示威人潮。（圖／路透）

軍方於8日當天在出動水炮鎮壓在首都內比多（Naypyitaw）示威的群眾後，宣布仰光與瓦城於當晚實施宵禁令。根據當地媒體報導，宵禁令內容限制，不允許5人以上集會及遊行活動，宵禁時間是晚間8時至清晨4時。

敏昂萊當晚發表全國講話，是軍方政變以來首次。他在20多分鐘的談話內隻字未提及人民發起的全國抗議行動，反而是反覆強調前次選舉有重大投票舞弊行為，因此軍方接管民選政府有其正當性。儘管並未有合法性，敏昂萊仍表示當局會在一年內重新舉辦一次全國選舉，並會將統治全國的權力從軍政府手中交付給當選人。

直到下一次全國選舉前，遭敏昂萊奪權的緬甸仍需運轉，對此，敏昂萊向大眾公布軍政府針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和國內經濟問題的政策。

▼ 緬甸首都奈比多8日爆發激烈反政變抗爭，警方出動水炮車。（圖／路透）

▲▼ 緬甸首都奈比多8日爆發激烈反政變抗爭，警方出動水炮車。（圖／路透）

▲▼ 緬甸首都奈比多8日爆發激烈反政變抗爭，警方出動水炮車。（圖／路透）

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