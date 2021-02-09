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曾挺台致函譚德塞　美首位現任國會議員染疫身亡

▲▼美國聯邦眾議員萊特（Ron Wright），成為全美第一個染疫身亡的現任國會議員。（圖／翻攝自萊特推特）

▲美國聯邦眾議員萊特，成為全美第一個染疫身亡的現任國會議員。（圖／翻攝自萊特推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國聯邦眾議員萊特（Ron Wright）辦公室於美東時間周一（8日）表示，1月確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）正在治療的萊特，已因病情惡化辭世，成為美國第一位染疫身亡的現任國會議員。萊特過去曾為台灣，與其他200多位眾議院議員共同致函世衛組織（WHO），並表態WHO應讓台灣加入。

綜合外電報導，現年67歲的萊特出身德州，2018年首次當選國會議員，在2019年檢查初罹患癌症，2020年連任，並於今年1月感染2019冠狀病毒疾病，並於本月8日在達拉斯（Dallas）一家醫院辭世。妻子和他一同染疫，也在同間醫院接受治療。

萊特生前是眾議院外交委員會成員，去年5月當全球疫情爆發，確診病例數字明顯往上爬時，他和另外200多位眾議員聯名致函WHO秘書長譚德塞，敦促WHO讓台灣參與世界衛生大會（WHA）。他也在同段時間內於推特上發文，指出WHO持續將台灣排除在WHA之外是令人不齒的安排，防疫成果良好的台灣，應該被納入大會議程之中。

萊特的過世成為全美第一位染疫身亡的國會議員。美國疫情仍然嚴重，累計確診數字達2705萬7411例、死亡人數46萬4372人。

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