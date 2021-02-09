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軍政府領導人說話了！緬甸將舉行選舉　政權交給勝選者

▲▼緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

緬甸軍政府領導人敏昂萊今天罕見對全國發表談話，表示軍政府將會重新舉行選舉，並將政權交給勝選者。他重申，去年11月的選舉並不公平。

緬甸軍方本月1日以「選舉舞弊」為由對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的民選政府發動政變，包括總統溫敏（Win Myint）、實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內多名執政黨高層遭軍方逮捕。

這是武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）在政變後一週來首度發表電視談話，他辯稱，如今的軍政府與以往的軍政府不同，選派了合適的部長，而且外交政策維持不變，也鼓勵外國來緬甸投資。

軍方發動政變後宣布國家進入一年的緊急狀態，承諾為期一年的緊急狀態結束後將重新舉行大選，屆時軍方將把政權交給勝選的政黨。

敏昂萊重申軍方立場，表示軍政府將推行「真正而且有紀律的民主」，與以往的軍事統治不同。

他說，選舉委員會必須改革，因為這個機構在去年選舉時以疫情為藉口，未允許進行公平的競選活動。

軍方政變後，緬甸近日爆發大規模抗議活動。數以萬計民眾今天又在國內各地集結抗議政變，軍方嚴正警告別再有進一步抗議後，宣布第二大城市瓦城（Mandalay）進入戒嚴。

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