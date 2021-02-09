「人類將面臨2大災難」！比爾蓋茲預言　比新冠肺炎死更多人

▲冬季新冠疫情再次爆發，捷克最大的火葬場已經不堪負荷。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導



微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日預言，在新冠肺炎疫情結束後，人類在未來將面臨到2種災難，分別是「氣候變遷」與「生物恐怖主義」（Bio-terrorism）的威脅，到時候都可能比新冠肺炎來得更加嚴重。影片目前已累積百萬瀏覽次數，並有大批網友在底下留言討論。

比爾蓋茲預言的影片在4日曝光，他接受Youtube頻道「Veritasium」的訪問時，對「全球暖化與氣候變遷」描繪了悲觀的景象，「每年因氣候變遷死亡的人數將比新冠肺炎死亡數還要多」，2100年時，氣候變遷的致命性可能會增加5倍。

▲微軟共同創辦人比爾蓋茲。（圖／路透）



針對另一個威脅，比爾蓋茲則預言是「生物恐怖主義」，這是人們現在不願談論的話題，「生物恐怖主義」指的是想要造成傷害的人可能會製造出某種病毒，意味著人類到時不僅僅只會面對到自然流行的病毒，還會遇到人為製造的。比爾蓋茲說，所花費的成本與碰到的機率可能會比這次的新冠肺炎還要高。影片目前已累積183萬瀏覽數，並有大批網友在底下留言。

比爾蓋茲曾直言，人類在未來「無法阻止傳染病的大流行」，但可以加強準備。事實上，比爾蓋茲所說的話往往帶有很大的先見之明，他在2015年就曾警告，未來全球可能爆發瘟疫，如今新冠肺炎爆發，他也在去年8月時預測，新冠疫情有望會在2021年底結束，到時可望有效疫苗量產。

▼英國變種病毒B.1.1.7，已大舉入侵美國。(圖／路透)

