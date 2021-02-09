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印度洪災增至18死203失蹤　當局計畫賠償罹難者15萬元

▲▼ 喜馬拉雅山楠達德維冰川（Nanda Devi glacier）斷裂沖破水壩。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 搜救人員前往視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度境內喜馬拉雅楠達德維冰川7日發生部分斷裂，爆發大規模洪水，根據當局最新災情回報，已尋獲18具屍體，另有203人失蹤，目前將搜救重點放在被困一條隧道中的約30名工人，而失蹤人員研判多為來自哈爾邦和北方邦的工人，還有一些當地村民。

根據《路透社》報導指出，國家警察局長阿肖克·庫馬爾（Ashok Kumar）表示，隧道全長約為2.5公里，「我們試圖打破隧道，搜救人員已經挺進150公尺，但由於有太多碎石和泥濘，阻礙了搜救進度」。

據報導，導致冰川斷裂的原因尚未明瞭，但專家指出，上周在楠達德維地區曾下過大雪，有可能一些雪開始融化，並可能導致雪崩。

《印度快報》報導指出，針對此次的搜救任務，印度當局也命空軍派遣直升機與搜救人員到場協助。空軍報告中表示，在經過初步偵查後，發現周遭名為馬納利（Manali）的一座城市，其入口的兩條橋梁也遭到沖毀，河床中可以看見許多橋梁的碎石。

北安查爾邦（Uttarakhand）首席部長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）接受《路透社》採訪指出，目前約有203人失蹤，但人數隨時間增加中，已計畫為罹難者家屬賠償40萬盧比（約台幣15萬元）。

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