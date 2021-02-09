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生日收「帆船造型」1元銀幣！他嫌破銅爛鐵　內行曝：價值破萬

一塊錢,1元硬幣。（圖／記者李佳蓉攝）

▲1元硬幣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，前陣子過生日，好友不知道可以送什麼，便拿了一枚1元的銀色硬幣，送他當生日禮物，他收到後表示不悅，「當我是破銅爛鐵回收商喔」，認為對方很不重視他。貼文曝光後，有內行網友認出該硬幣價值不凡，直呼「你根本賺到！」

該名男網友在Dcard上發文，好友不知道可以送什麼當作生日禮物，因此拿了一枚阿公給的銀色硬幣送給他。他收到後表示不滿，認為好友根本就是來亂的，送的禮物很隨便，「欸同學你會不會太誇張阿，把你阿公給你的不知道幹嘛的東西給我，當我是破銅爛鐵回收商喔」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自維基百科）

▲原PO收到好友送的民國22年「壹圓」硬幣。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友找出該硬幣的價值。（圖／翻攝自Dcard）

但仔細一看，該硬幣和現在的新台幣壹元硬幣長得不太一樣，外觀是銀色的，正面印有孫中山的側面照，並寫著「中華民國二十二年」，背面則是一艘帆船的圖案，並寫著「壹圓」。

不少網友認出該硬幣，直言「傻傻的，這超值錢」，「這是民國初年的銀幣，現在行情約4～6千，有鑑定過可以更貴（6千～1萬多吧），看品相差不多這樣」。事後，原PO得知該硬幣的價值後驚呼，「 真假，這東西這麼貴喔，差點要給我媽了！」

據了解，該硬幣相當珍貴，還有「孫中山硬幣」之稱，是中華民國成立之初發行的流通硬幣。當年國民政府北伐統一中國後，為了取代當時具有北洋政府象徵性的袁大頭所發行的銀幣，由於成銀色穩定，造型優美而受到銀幣藏家愛戴。

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