美豬萊了！開放爭議事件簿一次看　國民黨力推公投護食安

▲美豬牛開放爭議事件簿。（圖／記者許立昕整理製表）

記者蔡文鈴／綜合報導

美豬牛開放政策爭議多年，在總統蔡英文任內宣布開放進口，今年元旦正式上路。但民間仍有許多反對聲浪，不少人憂心萊劑對身體的健康疑慮，國民黨也積極展開反萊豬公投連署，為民眾的食安把關。《ETtoday新聞雲》為您整理歷屆執政黨對於美豬牛開放政策，藍綠在不同時空背景下，做了什麼決定。

總統蔡英文於去年8月28日宣布開放美豬牛，掀起各界譁然。其實，進口美豬牛一直都是執政黨與美方簽定貿易暨投資架構協定（TIFA）的重要關鍵措施，然而自美國爆發狂牛症，以及殘留萊克多巴胺（瘦肉精）肉品出現中毒問題後，食安議題受到重視，執政黨是否開放在容許標準內的肉品進口，不單純是食安危機，更牽動台美的政治、貿易關係。

▼總統蔡英文於2020年8月28日宣布開放美豬牛。（資料照／記者李毓康攝）



陳水扁執政時期



2000年，陳水扁就任後，考量美國狂牛症因此禁止美牛進口；2006年公告萊克多巴胺為禁用藥，而陳水扁曾在2007年時主張解禁瘦肉精，但卻因國民黨以及民間團體的反對聲浪，並未實施。

不過，2007年時任行政院長蘇貞昌宣布，「有條件開放美牛」但因狂牛症疑慮，僅限於30個月以下小牛，並禁止帶骨牛肉進口。此時朝野仍有共識不開放含瘦肉精肉品。

馬英九執政時期



2008年，馬英九上任，隔年與美國簽訂台美擴大美牛進口議定書，民進黨極力反對，時任黨主席蔡英文走上街頭手舉「反毒牛」標語抗議，在民意高度反對聲浪下，國民黨做出讓步「開放30月齡以下小牛、排除高風險的內臟進口」，但含瘦肉精肉品仍禁止進口。

一直到2012年，馬英九勝選連任提出開放含有瘦肉精美牛進口，時任行政院長陳冲提出「三管五卡」政策，即在源頭、邊境及市場三邊管制，並經由核對證明文件、明確標示產品資訊、開箱檢查、食品安全檢驗及資訊即時查明等程序，以確保美牛安全無虞爭取民意支持。

當時在野黨團為反對瘦肉精肉品進口，均在立法院表決時祭出「甲級動員」，民進黨團堅持「零檢出」佔據立院主席台杯葛議事，不過國民黨團仍以人數優勢通過瘦肉精美牛進口案，此舉也促使《食管法》修訂。

2012年《食品衛生管理法》修訂比照國際標準（CODEX），牛、豬萊克多巴胺殘留最高標準為10ppb，我國規定允許10ppb以下的萊克多巴胺瘦肉精美牛進口，但牛隻內臟及其他動物肉品仍維持零檢出，瘦肉精美豬仍禁止進口。台美也因此重啟TIFA貿易協定會談。

蔡英文執政時期



2016年政黨輪替，蔡英文勝選後有意開放美豬進口，國民黨及豬農則強烈抗議要求民進黨政府不得進口瘦肉精美豬。

然而，2020年8月28日蔡英文以「國家整體利益考量」宣布2021年元旦起開放瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口。萊克多巴胺含量10ppb萊克多巴胺容美豬牛肉品開放進口，豬腎臟90ppb、豬脂肪10ppb、豬肝臟40ppb開放進口。

過程中，前行政院長發言人丁怡銘於記者會誣指冠軍牛肉麵業者「皇家傳承」使用含萊克多巴胺美牛，事件延燒後辭官下台，蘇貞昌更親自帶丁怡銘到店家致歉；前榮總醫師蘇偉碩則因多次舉國際科學研究發表萊劑毒性的言論，遭衛福部告發「散播謠言」，雖最後警方約談喊卡，但仍遭在野黨批判查水表，限制人民言論自由。

國民黨為抗議美豬進口，12度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，甚至還在議場內上演「潑豬內臟」大戰，並在表決前夜宿立法院門外備戰，但最終不敵民進黨團人數優勢，美豬牛進口相關配套行政命令，2020年12月24日在立院表決過關。

雖然美豬已進口台灣，不過國民黨仍未放棄早在去年就開始發動連署反萊豬公投，目前進行第二階段連署，前總統馬英九、前黨主席朱立倫、黨主席江啟臣、新北市長侯友宜都出面號召連署，目標要衝到50萬份連署書，趕在3月21日將二階段連署書送交中選會審查，通過後將於今年8月28日進行公民投票。

▼立法院會審查萊豬行政命表決，民進黨立委江永昌棄權。（圖／記者屠惠剛攝）



▼馬英九、江啟臣進行食安公投連署誓師。（圖／馬英九辦公室提供）

