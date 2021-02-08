1週前剛與女友求婚！耶魯26歲華裔高材生深夜遭「連開7槍」斃命

▲耶魯大學26歲華裔高材生，遭人連開7槍擊斃，1周前剛跟女友求婚。（圖／取自蔣凱文臉書）



記者王佩翊／編譯

美國一名就讀於耶魯大學的26歲華裔研究生蔣凱文（Kevin Jiang）6日晚間在路邊遭不明人士槍擊，待警方接獲通報趕往現場後，蔣凱文已經倒在馬路中央，並失去生命跡象，耶魯大學已經證實他的死訊。據悉，蔣凱文原定2022年就要畢業，甚至在上個星期向女友求婚成功，怎知卻突然發生這樣的悲劇。

根據《紐哈芬獨立報》報導，美國康乃狄克州紐哈芬市的街頭6日晚間8時30分左右發生一起槍擊案，被害人遭人連開7槍，當場死亡。經警方調查，死者是現年26歲的耶魯大學高材生蔣凱文（Kevin Jiang），他原本正在耶魯大學環境學院攻讀碩士學位，預計在2022年畢業，沒想到6日卻被發現陳屍在自己的小客車旁。

蔣凱文的車子後方有明顯的受損痕跡，警方正在調查詳細案發經過以及蔣生前是否發生車禍。蔣凱文上週才剛與同樣就讀於耶魯大學的女友求婚成功，平時則與未婚妻和母親同住在學校旁。耶魯大學校長薩洛維（Peter Salovey）隨後也證實了這項消息。他在一份聲明中表示，蔣凱文是一名優秀的年輕人，而紐哈芬市警方目前也正在積極調查事件經過，希望可以盡快找到嫌犯。

根據蔣凱文的LinkedIn顯示，他曾服役於美國陸軍，同時也是美國國民衛隊（US National Guard）的成員。

▼蔣凱文不久前才剛向女友求婚成功。



She said “YES!” Zion sweetheart - you’ve really made a huge impact in my life! Ever since I met you, God has been... 由 Kevin Jiang 發佈於 2021年1月30日 星期六

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