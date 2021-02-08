懸崖崩落！他目睹「巨大落石」活埋身旁愛犬　自己也險被砸死

▲英國康瓦爾地區一隻狗狗被懸崖上崩落的土石砸死。（圖／翻攝自Facebook／HM Coastguard）

記者吳美依／綜合外電報導

英國近日遭到颶風達西（Storm Darcy）強襲。康瓦爾地區（Cornwall）一名飼主7日如常外出，前往惠斯佩德里海灘（Whispeyderry Beach）遛狗。但是，他卻沒注意到，連日狂風暴雨早已導致懸崖上的土質鬆軟，眼睜睜看著巨石崩落活埋愛犬，自己也僅差幾步之遙就被砸死。

綜合《鏡報》、《康瓦爾生活報》報導，該飼主前往海灘時，曾被路人警告懸岩可能二度崩塌，卻仍無法避開意外。海岸警衛隊在臉書上表示，此事件發生在紐奎地區（Newquay）附近的海灘，「不幸的是，巨石掉落在一隻美麗的家庭愛犬身上，悲劇性地將牠活埋在土礫堆中。」

▲海岸警衛隊警告民眾不要靠近海邊或懸崖下。（圖／翻攝自Facebook／HM Coastguard）

海岸警衛隊呼籲，民眾在暴風雨中應遠離懸崖，「不要把自己或他人置於危險之中」。值班主任戴瓊斯（Dai Jones）提到，若要前往海邊運動，來到懸崖附近一定要小心，「其中一些（懸崖）此刻非常不穩，很容易坍塌」，呼籲民眾謹慎注意天氣、環境與安全。

英國海岸線已經發生多起暴風雨釀成的意外，肯特郡艾克利夫（Aycliffe）、諾福克郡斯格拉比（Scratby）都發生土石崩落事件。此外，全國各地也持續受到颶風達西影響，出現低溫、大雪與強風。

英國氣象局（Met Office）已針對全國大部分地區發布警報，預告英格蘭東南部將面臨強風與「嚴重破壞性降雪」，北部丘陵（North Downs）與肯特唐斯（Kent Downs）的積雪甚至可能高達30公分。

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