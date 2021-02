還有30多人困隧道！印度大壩潰堤15死170失蹤　急開挖搜救中

▲搜救人員8日來到隧道口執行救援任務。(圖/路透)

印度北部7日因喜馬拉雅冰川斷裂撞破大壩,大規模洪水傾瀉而下,迄今至少15人死亡,另有170多人失蹤。數百名印度軍方人員現正執行救援任務,尋找失蹤者下落,在崩塌隧道7日救出12人之後,8日傳出另條隧道有30人至35人受困。

衛報報導,在南達德維冰川(Nanda Devi glacier)7日部分斷裂撞向大壩潰堤,大量湍急洪水高速傾瀉,徹底摧毀「里希甘那水力發電壩」 (Rishiganga),沖走5座橋梁及數十棟建築物,就連印度國家火力發電公司(NTPC)正在建造的500兆瓦水力發電廠也遭到波及,另有3個水電項目也被破壞。

已知大多數的失蹤者為在水力發電廠工作人員,救難作業正在進行中,儘管受到水位影響斷斷續續,但目前已發現至少15具遺體,另有170多人失蹤。

此外,在一處坍塌隧道7日就出12名受困人員後,救援隊8日來到另一條約2.5公里長的隧道,外傳此處有30名至35名工人受困。北安查爾邦(Uttarakhand)首席部長拉瓦特(Trivendra Singh Rawat)透露,搜救人員利用繩索、鐵鍬來到隧道口,開挖進入隧道,但現階段尚未與受困人員取得聯繫。

