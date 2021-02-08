澳猛男主播才報完氣象…「下秒急脫衣」跳海！　英勇救人網狂讚

"I immediately stripped off and raced out with the boogie boarder to help the person in trouble." #9Newshttps://t.co/tumkytrxAz — 9News Australia (@9NewsAUS) February 5, 2021

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名氣象主播的英勇行為近來在網路上瘋傳，他日前剛在昆士蘭州黃金海岸完成一段連線轉播，注意到疑似有人溺水，馬上脫下襯衫、褲子，跳入水中幫忙。不幸的是，那其實是不久前在這裡失蹤的一名英國男子屍體，他也協助將屍體帶回岸邊，讓許多觀眾稱讚他捨身救人的精神。

《九號電視網》（Channel 9）氣象主播布拉德南姆（Luke Bradnam）5日晚間在海邊轉播峽頸（Narrowneck）附近危險的天氣狀況，接著一名衝浪的泳客告訴他，他看到有人疑似在水中掙扎。

布拉德南姆向同事提到，「就在我剛結束轉播、正在跟你們聊天的時候，我身後一名衝浪者告訴我，他看到有人在海浪中掙扎。我立刻脫下身上的衣服，和那名衝浪者一起跑去幫忙。當我們靠近時，很明顯看到水中漂浮著一具屍體。」

布拉德南姆也向澳洲《每日郵報》還原當時的狀況，「我們看到衝浪手在水中向我們示意，看起來很窘迫。我覺得我必須做點什麼，因為附近看起來沒有其他人可以做得很好。」他是諾斯克里夫衝浪俱樂部成員，也是一名強壯的泳者，整個星期都在轉播黃金海岸的危險狀況。儘管他不久前才在健身房拉傷肩膀，手臂應該用吊帶固定，依然努力帶著屍體和看到屍體後嚇呆的衝浪者一同回到岸邊。

調查指出，該名死者是英國籍健身教練雅各布斯（Jake Jacobs），剛從英國搬到黃金海岸，4日晚間被通報失蹤。警方5日坦言，他們原就認為男子生還的機會不高。

由於海象不佳，黃金海岸幾處海灘5日都不開放。當地督察迪格爾（John Diggle）表示，「我聽說海浪很強。昨晚有1.8公尺的大浪，游泳很不安全。」

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