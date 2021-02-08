英國變種病例在美「每10天翻倍成長」　研究：3月成為主要毒株

▲研究指出，美國目前的英國變種病毒病例數量「相對較少」，但未來可能快速增長。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

醫學網站MedRxiv於7日發表一篇研究報告指出，美國目前的英國變種病毒（B.1.1.7）病例數量「相對較少」，截至1月最後一周約占全國3.6％，但由於傳播快速，確診人數大約每10天就會翻倍成長。研究人員認為，英國變種病毒將在3月成為國內主要毒株。

研究團隊認為，英國變種病毒可能透過國際旅遊入侵美國，又趁著感恩節、聖誕節與新年假期的數百萬人流傳播到國內各地，並且已經出現「顯著的社區傳播」。

研究人員指出，英國變種病毒在美國的增長速度比起在歐洲時更慢，可能是因為現有資料不足，也可能是其他因素所致，例如「來自其他更具傳染性的變種病毒的競爭」。但是，英國變種病例在美國各州翻倍成長的速度也不太相同，在加州是12.2天，在佛州是9.1天，全國平均來說是9.8天。

研究團隊指出，美國必須仿效英國、丹麥等地，建立全國性病毒基因組監測計畫，加強觀察現在或未來可能出現的變異；美國仍有時間採取預防措施，但若缺乏「果斷且立即的公衛行動」，英國變種病毒「未來幾個月很可能在美國的新冠肺炎死亡率與發病率方面造成毀滅性後果。」

CNBC報導指出，此研究受到美國疾病管制與預防中心（CDC）、美國衛生研究院（NIH）與加拿大衛生研究院（CIHR）資助，尚未接受同儕審查，但結論支持了CDC模型上（1）月的預測，也就是英國變種病毒3月時可能成為美國主要病毒株。

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