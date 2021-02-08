　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國變種病例在美「每10天翻倍成長」　研究：3月成為主要毒株

▲▼新冠肺炎,美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲研究指出，美國目前的英國變種病毒病例數量「相對較少」，但未來可能快速增長。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

醫學網站MedRxiv於7日發表一篇研究報告指出，美國目前的英國變種病毒（B.1.1.7）病例數量「相對較少」，截至1月最後一周約占全國3.6％，但由於傳播快速，確診人數大約每10天就會翻倍成長。研究人員認為，英國變種病毒將在3月成為國內主要毒株。

研究團隊認為，英國變種病毒可能透過國際旅遊入侵美國，又趁著感恩節、聖誕節與新年假期的數百萬人流傳播到國內各地，並且已經出現「顯著的社區傳播」。

研究人員指出，英國變種病毒在美國的增長速度比起在歐洲時更慢，可能是因為現有資料不足，也可能是其他因素所致，例如「來自其他更具傳染性的變種病毒的競爭」。但是，英國變種病例在美國各州翻倍成長的速度也不太相同，在加州是12.2天，在佛州是9.1天，全國平均來說是9.8天。

研究團隊指出，美國必須仿效英國、丹麥等地，建立全國性病毒基因組監測計畫，加強觀察現在或未來可能出現的變異；美國仍有時間採取預防措施，但若缺乏「果斷且立即的公衛行動」，英國變種病毒「未來幾個月很可能在美國的新冠肺炎死亡率與發病率方面造成毀滅性後果。」

CNBC報導指出，此研究受到美國疾病管制與預防中心（CDC）、美國衛生研究院（NIH）與加拿大衛生研究院（CIHR）資助，尚未接受同儕審查，但結論支持了CDC模型上（1）月的預測，也就是英國變種病毒3月時可能成為美國主要病毒株。

聽Podcast掌握國際局勢

歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
下部隊6天遭滑輪砸頭！特戰下士「永久失智」　採購紀錄全遺失
女神級辣模好市多現身！「超狂身材」網讚：實在無敵
倒數2天開獎！　「100萬元大獎」只要50東森幣
快訊／台灣確定取得AZ疫苗20幾萬劑　最快2月底到貨、3月施
曾國城照常錄影「只抱男來賓」　《星攻略》同場人員曝現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法13歲少女淪20消防員洩慾對象！輪流性侵2年...恐龍法官：她自願

還有30多人困隧道！印度大壩潰堤15死170失蹤　急開挖搜救中

英核潛艦基地內拍A片上傳　女上尉大戰一兵PO付費網海撈

英國變種病例在美「每10天翻倍成長」　研究：3月成為主要毒株

澳洲：澳籍記者成蕾遭中國逮捕　罪名「非法提供國家機密」

緬甸反政變示威第3天　首都警「發射水砲」爆血2傷！軍卡進駐仰光

單親媽網戀「冒牌美軍猛男」！為愛傻賣家當　癡情匯19萬才知遭騙

海灘爆尖叫！他轉身驚見「2面鯊魚鰭」尾隨在後　嚇瘋飆速游上岸

喜馬拉雅冰川「融化速度翻1倍」！40年消失1/4　威脅8億人用水

網紅持刀假裝搶劫...當場被23歲男擊斃　友目睹：是在拍YouTube

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

法13歲少女淪20消防員洩慾對象！輪流性侵2年...恐龍法官：她自願

還有30多人困隧道！印度大壩潰堤15死170失蹤　急開挖搜救中

英核潛艦基地內拍A片上傳　女上尉大戰一兵PO付費網海撈

英國變種病例在美「每10天翻倍成長」　研究：3月成為主要毒株

澳洲：澳籍記者成蕾遭中國逮捕　罪名「非法提供國家機密」

緬甸反政變示威第3天　首都警「發射水砲」爆血2傷！軍卡進駐仰光

單親媽網戀「冒牌美軍猛男」！為愛傻賣家當　癡情匯19萬才知遭騙

海灘爆尖叫！他轉身驚見「2面鯊魚鰭」尾隨在後　嚇瘋飆速游上岸

喜馬拉雅冰川「融化速度翻1倍」！40年消失1/4　威脅8億人用水

網紅持刀假裝搶劫...當場被23歲男擊斃　友目睹：是在拍YouTube

台南市消防之友會　頒發工作獎勵金及本年度春節慰問金

備戰浪漫情人夜　熱門情趣商品男女偏好特性大公開

法13歲少女淪20消防員洩慾對象！輪流性侵2年...恐龍法官：她自願

爸化身「第五隻貓」組神秘魔法陣　媽吃醋抱怨：零食都你餵

還有30多人困隧道！印度大壩潰堤15死170失蹤　急開挖搜救中

未在開季註冊名單　李丞齡敲出自辦熱身賽首轟

小豬說出遭性騷擾：還被K一拳！　曝「被工作人員封殺」

4公尺巨鱷上岸吃掉2條鯊魚　她近距離目睹狂發抖：我要死了！

刪Q總部提交4375份提議書　說明罷免陳柏惟4大理由

刮刮樂必看！神人算「中獎率最高」明牌　面額100、500推這張

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

男童塑膠袋跳傘　驚悚墜樓畫面曝

117kg胖妹嫁了　帥尪體重僅半個她

人畜共通疾病來襲！專家：比黑死病恐怖

你看到人還是狗？答案曝心理狀態

南韓車用晶片也「斷貨」！

拜登受訪談對中關係：美中將激烈競爭

12名工人奇蹟生還！喜馬拉雅冰川坍沖破大壩釀150死

伊朗要求談核協議前先解除制裁　拜登1動作回應

網紅妹「全裸穿雨衣」...狂塞貴賓犬

芬蘭第一大報讚台防疫　享受生活全球罕見

中企擬在「澳洲後院」建城　引澳政府關注

更多熱門

相關新聞

案925遭疑在台感染　陳時中曝可能性機率

案925遭疑在台感染　陳時中曝可能性機率

美國境外移入案925今被爆出任職的工廠疑似沒做消毒，更有人質疑案925是在台灣期間才被感染，對此，指揮官陳時中回應，在台灣感染的可能性幾乎可以說是零，專家小組召集人張上淳也表示，由於案925的Ct值很高，因此研判是在(來台灣)更早時間感染的。

高雄2警隔離中！衛生局：無社區擴散風險

高雄2警隔離中！衛生局：無社區擴散風險

1/7～1/14是院內感染關鍵期！一圖秒懂個案確診採檢時序

1/7～1/14是院內感染關鍵期！一圖秒懂個案確診採檢時序

在英國染疫！20多歲女返台3採又無症狀確診

在英國染疫！20多歲女返台3採又無症狀確診

新冠肺炎增1境外移入！20多歲女英國入境

新冠肺炎增1境外移入！20多歲女英國入境

關鍵字：

北美要聞英國變種病毒新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面