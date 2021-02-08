　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海灘爆尖叫！他轉身驚見「2面鯊魚鰭」尾隨在後　嚇瘋飆速游上岸

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭北島東北海岸豐盛灣（Bay of Plenty）發生一起驚險事件。一名男子來到希望海灘（Ōhope Beach）戲水，突然聽見岸上的人群瘋狂尖叫。他疑惑地環繞四周，竟發現身後出現2片鯊魚鰭，緊緊尾隨在後，嚇得立刻「連游帶爬」衝刺上岸。

綜合Stuff、《每日郵報》報導，此事件發生於1月底，但影片近日才在網路上流傳。來自威靈頓（Wellington）的衝浪客菲爾（Phil Squire）帶著全家人前往海灘遊玩，15歲女兒伊莉莎（Eliza Squire）正好把遇見鯊魚的過程捕捉下來。

▲▼紐西蘭一名男子來到希望海灘（Ōhope Beach）游泳，竟看見2片鯊魚鰭出現在腳跟附近。（圖／翻攝自YouTube／3W Daily）

▲男子一轉身就看見2片鯊魚鰭出現在附近，嚇得趕緊游回岸上。（圖／翻攝自YouTube／3W Daily）

菲爾回憶，那天非常炎熱，氣溫高達攝氏30度，大家都急著下水消暑，但「鯊魚出沒」的消息傳開後，許多人都趕緊返回岸上。他猜測，影片中的鯊魚可能是短尾真鯊（bronze whalers），而現場民眾全都嚇壞了，「人們喊著『鯊魚！鯊魚！』2面魚鰭出現在那個男人附近，他嚇了一大跳，然後就趕快逃離了。」

菲爾認為，紐西蘭夏季時還會有更多鯊魚出沒。他提醒民眾，海洋是海洋生物的領地，人類身為「賓客」，必須提高警覺，尊重大自然，並且遵守安全原則，「 在水裡要彼此照顧、注意。如果你看見了什麼，就要讓大家知道，並且安全離開水域」。

聽Podcast掌握國際局勢

歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
LIVE／案925遭爆說謊「沒戴口罩趴趴走」　陳時中最新說明
公車廣告鬧烏龍釣出美女醫師　網眼尖：醫師袍露餡了
快訊／又被爆性騷擾女　曾國城發聲明回應了
80歲刀療師反擊：我是幫她觸診！套套跟潤滑液是自己用
快訊／案925同仁爆南部紡織廠沒消毒　指揮中心回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

單親媽網戀「冒牌美軍猛男」！為愛傻賣家當　癡情匯19萬才知遭騙

海灘爆尖叫！他轉身驚見「2面鯊魚鰭」尾隨在後　嚇瘋飆速游上岸

喜馬拉雅冰川「融化速度翻1倍」！40年消失1/4　威脅8億人用水

網紅持刀假裝搶劫...當場被23歲男擊斃　友目睹：是在拍YouTube

荷蘭10年來首遇暴風雪　罕見發布全境紅色警示！航班取消火車停駛

隱形殺手冰川湖！冰川砸毀印度大壩14死170失蹤　可能致災關鍵曝

整個「發電水壩」被沖走！喜馬拉雅山冰川斷裂　河水狂漲難救援

鮮血滲到樓下天花板！　惡男綁架斬首21歲孕妻...110刀砍死岳父

赴武漢查疫情源頭　世衛專家親曝：已找到「重要線索」！

44歲擁3600億財產　推特CEO曾想離開科技業「改行當時裝設計師」

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

單親媽網戀「冒牌美軍猛男」！為愛傻賣家當　癡情匯19萬才知遭騙

海灘爆尖叫！他轉身驚見「2面鯊魚鰭」尾隨在後　嚇瘋飆速游上岸

喜馬拉雅冰川「融化速度翻1倍」！40年消失1/4　威脅8億人用水

網紅持刀假裝搶劫...當場被23歲男擊斃　友目睹：是在拍YouTube

荷蘭10年來首遇暴風雪　罕見發布全境紅色警示！航班取消火車停駛

隱形殺手冰川湖！冰川砸毀印度大壩14死170失蹤　可能致災關鍵曝

整個「發電水壩」被沖走！喜馬拉雅山冰川斷裂　河水狂漲難救援

鮮血滲到樓下天花板！　惡男綁架斬首21歲孕妻...110刀砍死岳父

赴武漢查疫情源頭　世衛專家親曝：已找到「重要線索」！

44歲擁3600億財產　推特CEO曾想離開科技業「改行當時裝設計師」

三款卡通聯名集合！P助背包送大隻粉紅兔兔　熊大黃色小包超軟萌

新冠肺炎增1境外移入！20多歲女英國入境　曾在當地確診

換球照轟！林立首場隊內熱身賽炸3分砲

623人在桃園防疫旅館過年　鄭文燦：會上社群媒體平台跟他們互動

每人390元爽住！2月飯店優惠統整　姓名有「牛」免費住、睡1晚送1晚

LINE社群釋出「建立社群」功能　按讚表情符號即將上線

案925為上市紡織廠員工　公司：週末有消毒、出差員工擬隔離21天！

曾國城照常錄影「只擁抱男來賓」　《星攻略》同場人員曝現況！

陳偉殷第3次牛棚77球　阪神監督喊15勝

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」　背後疑有公司操弄

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

國際熱門新聞

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

寵物犬發狂　她遭撕咬「手臂掉下來」慘死

男童塑膠袋跳傘　驚悚墜樓畫面曝

117kg胖妹嫁了　帥尪體重僅半個她

人畜共通疾病來襲！專家：比黑死病恐怖

你看到人還是狗？答案曝心理狀態

南韓車用晶片也「斷貨」！

拜登受訪談對中關係：美中將激烈競爭

12名工人奇蹟生還！喜馬拉雅冰川坍沖破大壩釀150死

伊朗要求談核協議前先解除制裁　拜登1動作回應

中企擬在「澳洲後院」建城　引澳政府關注

芬蘭第一大報讚台防疫　享受生活全球罕見

網紅妹「全裸穿雨衣」...狂塞貴賓犬

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

爆目擊者認證「雞排妹被刷卡屁股」　翁立友說話了

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面