海灘爆尖叫！他轉身驚見「2面鯊魚鰭」尾隨在後　嚇瘋飆速游上岸

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭北島東北海岸豐盛灣（Bay of Plenty）發生一起驚險事件。一名男子來到希望海灘（Ōhope Beach）戲水，突然聽見岸上的人群瘋狂尖叫。他疑惑地環繞四周，竟發現身後出現2片鯊魚鰭，緊緊尾隨在後，嚇得立刻「連游帶爬」衝刺上岸。

綜合Stuff、《每日郵報》報導，此事件發生於1月底，但影片近日才在網路上流傳。來自威靈頓（Wellington）的衝浪客菲爾（Phil Squire）帶著全家人前往海灘遊玩，15歲女兒伊莉莎（Eliza Squire）正好把遇見鯊魚的過程捕捉下來。

▲男子一轉身就看見2片鯊魚鰭出現在附近，嚇得趕緊游回岸上。（圖／翻攝自YouTube／3W Daily）



菲爾回憶，那天非常炎熱，氣溫高達攝氏30度，大家都急著下水消暑，但「鯊魚出沒」的消息傳開後，許多人都趕緊返回岸上。他猜測，影片中的鯊魚可能是短尾真鯊（bronze whalers），而現場民眾全都嚇壞了，「人們喊著『鯊魚！鯊魚！』2面魚鰭出現在那個男人附近，他嚇了一大跳，然後就趕快逃離了。」

菲爾認為，紐西蘭夏季時還會有更多鯊魚出沒。他提醒民眾，海洋是海洋生物的領地，人類身為「賓客」，必須提高警覺，尊重大自然，並且遵守安全原則，「 在水裡要彼此照顧、注意。如果你看見了什麼，就要讓大家知道，並且安全離開水域」。

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